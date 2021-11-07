كيفية تفعيل خاصية واتساب الجديدة محادثات بلا هاتف وبدون إنترنت

تحديثات مستمرة وجديدة من واتساب خلال الفترة الأخيرة تحمل العديد من الإضافات الرائعة والمنتظرة من مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، بالإضافة إلى تضمينها بعض الحلول للمشكلات التي يعاني منها البعض، ومؤخرًا كشفت تفعيلها الخاصية التي عملت على اختبارها طيلة الفترة الماضية، والتي تتعلق بإمكانية السماح للمستخدمين باستعمال حسابهم في التطبيق من جهاز ثان دون الحاجة إلى ربطه بالهاتف الذكي أو الاتصال بالإنترنت.

تفاصيل تحديث واتساب الجديد

وقبل أن نكشف لكم كيفية تفعيل خاصة إجراء المحادثات في واتساب دون الحاجة لاتصال الهاتف بالإنترنت، نوضح لك في البداية أبرز تفاصيل هذا التحديث الرائع، فوفقًا لأحدث التقارير الأجنبية، فتسمح الخاصية الجديدة من whattsapp لمستخدميها، بإرسال الرسائل واستقبالها وإجراء الدردشات، دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت، مقابل شرط واحد أساسي، يتمثل في أن يتوافق التطبيق مع آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل المختلفة، سواء أندرويد أو ios.

كيفية تفعيل اتصال واتساب بلا إنترنت

فتح تطبيق واتساب على الهاتف.

الذهاب إلى إعدادات التطبيق.

الذهاب إلى خيار Linked Devices.

ثم الضغط على خاصية Multi-Device Beta للتفعيل.

سيتم إلغاء ارتباط الهاتف بجميع الأجهزة السابقة.

ثم استئناف الدردشة مجددًا عبر الأجهزة.

سيتم العمل بشكل طبيعي سواء في وجود إنترنت أو عدمه.

يهمك أيضًا:

تشغيل أكثر من حساب واتساب على هاتف واحد| وإخفاء علامة الصح √ الزرقاء

إرسال رسائل مختفية محددة الوقت وميزة رائعة للمحادثات

جدير بالذكر أنه قبل التحديث الأخير، كان لابد من اتصال هاتف المستخدم الدائم بالإنترنت من أجل العمل بشكل طبيعي في التراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات عبر الحواسب أو الأجهزة اللوحية أو حتى عبر الجوالات، وتملك تلك الخاصية العديد من الميزات، منها: