كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

خاصية التحميلات عالية الجودة HD لا تكون مفعلة بشكل تلقائي في انستجرام، وهي من الأشياء الهامة للغاية بالنسبة للمستخدمين، خاصةً أولائك الذين يعرضون منتجات أو اعمال فنية أو أعمال تكون فيها التفاصيل الدقيقة مهمة لإكتمال التغذية البصرية.

كيف أرفع الصور بدقة عالية HD؟

يعتبر رفع الصور عالية الجودة هامًا للغاية سواء كنت فردًا أو شركة، ويمكن أن يتمتع تحميل صور عالية الدقة (HD) على Instagram بالعديد من المزايا ويساهم في تحسين تجربة المستخدم، خاصةً إن كنت تعرض منتجات أو لديك متجر خاص بك وتبحث عن استهداف عدد كبير من المشترين والمهتمين بالمنتج، في ظل المنافسة الكبيرة التي تكون على المنتجات ذات الجاذبية البصرية خاصةً.

وقبل أن نستعرض خطوات تفعيل خاصية رفع الصور والملفات بدقة عالية HD لأجهزة الأندرويد على تطبيق انستجرام، يجب التأكيد أولًا أنك تستخدم التحديث الجديد والإصدار الأخيرة للتطبيق، من خلال متجر جوجل بلاي.

وإليكم خطوات تفعيل الخاصية بكل سهولة عبر الأندرويد:

1- بعد فتح التطبيق، انقر على أيقونة الملف الشخصي، أسفل الزاوية اليمنى للتطبيق.

2- انقر على القائمة المكونة من ثلاثة خطوط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا للصفحة.

3- خدد خيار “الإعدادات” من القائمة التي ظهرت أمامك.

4- بعد الدخول على الإعدادات، حدد خيار “الحساب”.

5- اختر “استخدام البيانات الخلوية” في صفحة الحساب.

6- قم بتنشيط زر التبديل المجاور لخيار “التحميل بأعلى جودة”.

أو يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي وتطبيق الخطوات تباعًا لتفعيل خاصية رفع الصور بدقة عالية HD: