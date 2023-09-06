تقنية

كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

محمود محمد عبد العال

خاصية التحميلات عالية الجودة HD لا تكون مفعلة بشكل تلقائي في انستجرام، وهي من الأشياء الهامة للغاية بالنسبة للمستخدمين، خاصةً أولائك الذين يعرضون منتجات أو اعمال فنية أو أعمال تكون فيها التفاصيل الدقيقة مهمة لإكتمال التغذية البصرية.

- صورة 9 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

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كيف أرفع الصور بدقة عالية HD؟

يعتبر رفع الصور عالية الجودة هامًا للغاية سواء كنت فردًا أو شركة، ويمكن أن يتمتع تحميل صور عالية الدقة (HD) على Instagram بالعديد من المزايا ويساهم في تحسين تجربة المستخدم، خاصةً إن كنت تعرض منتجات أو لديك متجر خاص بك وتبحث عن استهداف عدد كبير من المشترين والمهتمين بالمنتج، في ظل المنافسة الكبيرة التي تكون على المنتجات ذات الجاذبية البصرية خاصةً.

- صورة 1 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

وقبل أن نستعرض خطوات تفعيل خاصية رفع الصور والملفات بدقة عالية HD لأجهزة الأندرويد على تطبيق انستجرام، يجب التأكيد أولًا أنك تستخدم التحديث الجديد والإصدار الأخيرة للتطبيق، من خلال متجر جوجل بلاي.

وإليكم خطوات تفعيل الخاصية بكل سهولة عبر الأندرويد:

1- بعد فتح التطبيق، انقر على أيقونة الملف الشخصي، أسفل الزاوية اليمنى للتطبيق.

- صورة 2 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

2- انقر على القائمة المكونة من ثلاثة خطوط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا للصفحة.

- صورة 3 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

3- خدد خيار “الإعدادات” من القائمة التي ظهرت أمامك.

- صورة 4 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

4- بعد الدخول على الإعدادات، حدد خيار “الحساب”.

- صورة 5 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

5- اختر “استخدام البيانات الخلوية” في صفحة الحساب.

- صورة 6 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

6- قم بتنشيط زر التبديل المجاور لخيار “التحميل بأعلى جودة”.

- صورة 7 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد - صورة 8 - كيفية تفعيل خاصية التحميلات عالية الجودة HD في انستجرام Instagram لهواتف أندرويد

أو يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي وتطبيق الخطوات تباعًا لتفعيل خاصية رفع الصور بدقة عالية HD:

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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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