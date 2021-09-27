راحة للعين وتوفير للطاقة.. كيفية تفعيل الوضع الداكن في سناب شات بعد التحديث الجديد

يبحث الكثير من مستخدمي التطبيقات المختلفة، عن تفعيل الوضع الداكن في الكثير من الأحيان، حفاظًا على العين من حدة الإضاءة، فضلاً عن توفير الطاقة الخاصة بالجهاز، وهو ما يبحث عنه أيضًا باستمرار الملايين من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “سناب شات”، الذي أقدم خلال الفترة الأخيرة على تفعيل هذا الوضع لهواتف الآيفون، ويتطلب الأمر اتباع عدد من الخطوات البسيطة من إعدادات التطبيق من أجل تفعيل هذا الوضع، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

تفعيل الوضع الداكن سناب شات لـ ios

يتطلب الأمر تسجيل الدخول عبر حسابك على سناب شات.

اضغط على صورة حسابك أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

اضغط على الإعدادات أعلى يمين الشاشة.

ثم حدد خيار المظهر من الخيارات المتاحة.

الأوضاع هي (داكن بشكل دائم – تفعيل الوضع الهاتف في الوضع الداكن – السطوع الدائم).

اضغط على داكن بشكل دائم.

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ميزة أماكني المفضلة المرتقبة

واستمرارًا للتحديثات الدورية التي يُطقها باستمرار، يعتزم سناب شات تحسين اكتشاف الأنشطة التجارية ضمنها، من خلال إضافة وتفعيل ميزة “أماكني المفضلة”، التي تهتم بعرض أماكن لأنشطة التجارية الشهيرة التي زرتها سابقاً، والخدمات التي حصلت عليها عبر شاشة عرض الخريطة.