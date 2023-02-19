كيفية تفعيل الترجمة الفورية داخل تطبيق تيليجرام بدون استخدام بوتات

تميز تطبيق تيليجرام منذ بداياته بالعديد من المميزات التي سبقت العديد من التطبيقات المشابهة وخاصة الواتساب على الرغم من عدم شهرته في بادئ الأمر إلى أن اتخذ موقعه بجدارة وأصبح المنافس رقم واحد الواتساب من المميزات التي اشتهر بها بوت الترجمة داخل التطبيق إلى أن وصل آخر تحديث وأصبحت الترجمة بدون الحاجة إلى استخدام بوت أو تطبيقات خارجيه.

ما هي الترجمة داخل التطبيق

في بعض الأحيان تصلنا رسائل بلغة مختلفة عن لغتنا الأم ونرغب في ترجمتها ترجمة فورية من أي لغة تصل لك، حتى وإن لم يكن لك أصدقاء يتحدثون بلغة مختلفة عنك فإن دعم تيليجرام يقوم بإرسال الكثير من الرسائل باللغة الإنجليزية تكون عادتا عن آخر أخبار التطبيق أو أي تحديث جديد يصل ويقوم بإعلام الجميع عن المستجدات وإن كنت غير ملم باللغة فإنك لن تستطيع مواكبة آخر التحديثات الجديدة.

كيفية تفعيل الترجمة الآلية داخل تطبيق تيليجرام

يجب أن يكون لديك آخر نسخة محدثة من تطبيق تيليجرام حتى تتمكن من تفعيل تلك الميزة الهامة والتي ستستفيد منها استفادة كبرى فإن التطبيق يوفر لك 26 لغة يمكن ترجمتها ترجمة فورية إلى لغتك الأم بدون الحاجة إلى بوت ترجمة وكل ما عليك فعله هو تنفيذ الخطوات التالي ذكرها، من اللغات المتواجدة بداخل الترجمة في التطبيق (الإنجليزية _ الروسية _ الألمانية _ الفرنسية _ الفارسية ) وغيرة من اللغات التي يمكنك التواصل مع متحدثيها بكل سهوله.

خطوات تفعيل الترجمة إلى لغتك العربية

قم بفتح تطبيق تيليجرام .

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الثلاث نقاط أعلى الشاشة من جهة اليسار.

قم بالضغط على الإعدادات.

قم بالبحث عن كلمة اللغة

بعد الضغط على كلمة اللغة ستجد خيار الترجمة قم بتحريك المؤشر بجوار الكلمة.

ثم حفظ الخطوة .

هناك العديد من أسرار تيليجرام والتي تعد مزايا خاصة بالبرنامج مثل أن يكون لك صورتين أحدهما للعامه والأخرى لجهات معينه و عمل المكالمات الجماعية وكذلك البحث داخل التطبيق عن مقاطع المسلسلات والأفلام والربح من اسم تيليجرام والعديد من المميزات التي تحتاج إلى عدة مقالات لشرح كل خاصية على حدى