كيفية تعطيل حساب فيس بوك مؤقتًا| وإعادة تنشيطه

قد تكون هناك أوقات يشعر بها الشخص من الملل لاستخدام الفيس بوك ويريد غلقه لفترة من الوقت، وقد يكون هناك أسباب أخري لا يود أحد معرفتها، لذلك يرغبون في تعطيل حسابهم موقتًا وليس حذفه، مع إعطاء الفرصة لاسترجاعه في أي وقت وإعادة تنشيطه مجددًا بعد زوال السبب، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

كيفية تعطيل حساب فيس بوك مؤقتًا

عليك أولاً تسديل الدخول على حساب فيس بوك الخاص بك.

ثم الضغط على شكل السهم إلى الأسفل الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية.

ثم تحديد اختيار الإعدادات والخصوصية.

ثم الضغط على الإعدادات.

ثم الذهاب إلى معلوماتك على فيس بوك”.

ثم اختيار “إلغاء تنشيط الحساب”.

ثم الضغط على “متابعة” حتى تتمكن من إلغاء تنشيط فيس بوك مؤقتًا، مع إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك حتى تتمكن من تعطيله.

استرجاع الحساب وإعادة تنشيطه

الدخول على موقع فيس بوك بعد تعطيله مؤقتاً.

وعند الدخول كالمعتاد من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور تستطيع تنشيط الحساب المعطل مرة أخري.

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كيفية قفل صفحة الفيس بوك لغير الأصدقاء

ولأن الفيسبوك من المواقع التي تسعي دائما على توفير أفضل المميزات للمستخدمين لديها، فقد وفرت لهم خدمة قفل الملف الشخصي لغير الأصدقاء، والتي تسمح عدم رؤية الصفحة الشخصية إلا لغير الموجودين في قائمة الأصدقاء فقط، وذلك بمجرد أن يقوم المستخدم بغلق الملف الشخصي، كما أنه لا يمكن لأي شخص تنزيل صور الملف الشخصي أو صور الغلاف، كما أكدت إدارة الفيسبوك إن المستخدمين لن يتمكنوا من رؤية الصور والمنشورات أيضًا، ولا يمكن لأحد أن يري القصص التي يضعها المستخدمون في ملفاتهم الشخصية.