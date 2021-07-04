كيفية تصميم بوت “روبوت” للرد آلياً على زوار موقعك الإلكتروني مجاناً

يحتاج الكثير من أصحاب المواقع الإلكترونية وأصحاب الأعمال التجارية او من يملكون أي نشاطٍ ربحي أياً كان نوعه للتواصل مع عملائهم أون لاين على شبكة الأنترنت للإجابة على بعض تساؤلاتهم أو لمجرد الحفاظ على التواصل بينهم لأن ذلك يخلق نوعاً من الترابط بين الكيان التجاري والزبائن ومن يترددون على موقعك باستمرار، وتصعب هذه المهمة كلما ازداد عدد متابعيك في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لذلك يجب في هذه الحالة الاستعانة بروبوت وهو ما سنقوم بشرحه في السطور أدناه.

تعد مواقع الانترنت هي وسيلة التواصل الأولى لأصحاب النشاطات التجارية وغيرها، ويقوم الكثير منهم بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك وواتساب وإنستغرام، وتحافظ هذه الصفحات على المتابعين بشكل جيد جداً كما أن أصحاب المواقع يجدون راحتهم في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بمتابعيهم بشكل مباشر، ويكون من المزعج عادة أن هناك الكثير من أصحاب المواقع الالكترونية الذين يتلقون رسائلاً تقدر بالآلاف يومياً وبشكل متكرر يومياً، ويكون من الصعب على المسؤولين من إدارة الصفحة الرد على جميع الأسئلة الموجودة في صندوق الوارد.

ويلجأ منشئي المحتوى وأصحاب الشركات والحسابات الكبيرة على مواقع الانترنت عادةً لوضع “بوت” في الصفحة الخاصة بهم على فيسبوك لتسهيل التواصل والرد على جميع الأسئلة والرسائل الواردة للبريد، ويسهل عليك تصميم روبوت خاص بموقعك هذه المهمة حتى لا يلجأ الزائر للتوجه الى صفحتك في الفيسبوك أولا ليتم الرد عليه، يمكنك الروبوت من الرد على جميع أنواع الأسئلة التي قد تصلك من العملاء بدون الحاجة لمغادرة صفحة الموقع.

يتيح لك موقع مثل botmake.io طريقة رائعة لتصميم وبرمجة روبوت بطريقة سهلة بدون الخبرة المسبقة بمجال البرمجيات، كل ما عليك فعله هو الدخول لموقع botmake.io من هنا والبدء في تسجيل بياناتك وانشاء كلمة سر، بعد ذلك قم بإضافة كافة الأسئلة التي تتوقع أن يسألك منها زوار موقعك الالكتروني مثل كيفية الاشتراك في أحد الدورات التي كنت قد دونتها مسبقاً، الخ.

بعد الانتهاء من كافة الأسئلة وكتابة أجوبتها قم بالضغط على خيار Add to my website “آخر خيار” ليُضمِن لك الكود البرمجي للروبوت الخاص بك وبعدها عليك فقط تضمينه في كود الـ HTML الخاص بموقعك وكل هذا بشكل مجاني تماماً.

مواقع أخرى تقدم خدمات الروبوتات على الانترنت:

موقع Bote libre.

موقع شات بوت.

موقع هاب سبوت.