كيفية تشغيل خرائط جوجل بدون نت لتحديد وجهتك

يعتمد العديد من الأشخاص حول العالم خلال هذه الفترة على خرائط جوجل Google Maps، وذلك من أجل الوصول إلى المواقع التي يريدون الوصول إليها، لأول مرة دون وجود أي مرافق أو الاستعانة بالأشخاص القريبين من الموقع، وذلك فضلاً على قدرة الخرائط على كشف الأماكن الجديدة للمستخدم.

طريقة تشغيل Google Maps بدون نت

وعلى الرغم من أهمية تلك الخرائط التي يحرص الكثير من المستخدمين على الاستعانة بها، إلا أنه توجد مشكلة، حيث أنها لا تعمل تلك الخدمة بشكل جيد بدون اتصال بالإنترنت.

من جانبه أشار موقع “ميك يوز أوف”، أنه يوجد العديد من اللحظات التي تحتاج فيها إلى خرائط جوجل Google Maps، ولكنك قد لا تملك إنترنت على هاتفك الشخصي، وهنا قد تحتاج إلى تلك الخرائط وتحميلها على الجوال الخاص بك، من أجل الاستفادة منها والوصول غلى وجهتك دون الاتصال بالإنترنت.

كيفية تحميل خرائط جوجل

في البداية يجب فتح تطبيق Google Maps وابحث عن المكان الذي تريده.

يجب على المستخدم التمرير لأعلى والنقر فوق الثلاث نقاط، واختيار تنزيل خريطة غير متصلة بالنت ” Download offline map”.

سوف يطلب منك التطبيق تعديل حجم الخريطة، وذلك من أجل شمل مساحة، أقل أو أكبر في المنطقة المحيطة في خريطتك.

الضغط على تنزيل أو download من أجل بدء حفظ الخريطة بدون اتصال بالإنترنت.

يجب هنا الإشارة إلى أنه كلما زادت المساحة التي تعمل على تضمينها في خريطتك، كلما زادت المساحة التخزينية التي سيتم اشغالها على الهاتف الخاص بك، وسوف ترى تقديراً لذلك على شاشتك.

في حالة رغبة المستخدم بعرض الخرائط التي قام بحفظها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، هنا يجب الرجوع للصفحة الرئيسية عن طريق الخروج من البحث، ثم النقر على “صورة ملفك الشخصي”، ثم يجب تحديد “خرائط بدون اتصال بالإنترنت” أو “Offline maps”.

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تحديث Google Maps

الجدير بالذكر أنه يمكن تحديث الخرائط الغير متصلة بالإنترنت من Google Maps، وذلك من خلال النقر على قائمة الثلاث نقاط بجانب الخريطة والضغط على تحديث أو Update.