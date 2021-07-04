كيفية تسجيل الخروج من كافة حساباتك في جميع التطبيقات والبرامج من أي جهاز في بضع ثوانٍ

باتت المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات ثمينة جداً في هذا الزمن، في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يعيشه العالم أجمع غيرت التكنلوجيا الحديثة العديد من المفاهيم الخاصة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات لدرجة أن وظيفة مهندس الأمن السيبراني أصبحت واحدة من أهم الوظائف المستقبلية أهمية على مستوى العالم، ومهمة مهندس الأمن السيبراني هي حماية المعلومات الحساسة للمؤسسات والأفراد حتى لا تتم سرقتها من قبل المتطفلين والمخترقين المحترفين، وبما ان الفرد يدخل لمواقع الانترنت بشكل يومي ويسجل دخوله في كل موقع فذلك يعني أن معلوماته الحساسة في خطر مالم يقم بتسجيل الخروج من تلك المواقع، وتمثل كلمات السر وأرقام البطاقات الائتمانية أهم المعلومات التي يحتاجها المخترق أو “الهكر” ليقوم بابتزازك لترسل له الأموال أو لتزوده بمزيد من المعلومات عنك، والمفاجأة هي أن الصور والمستندات والمراسلات والدردشات الخاصة بك ايضاً في خطر لذلك عليك الحذر حيال تسجيل دخولك ومن ثم تسجيل خروجك.

ولحماية نفسك من كل ذلك يجب عليك تثقيف نفسك سيبرانياً بمعرفة أهم المعلومات التي يحتاجه الهاكر لاستهدافك وتهديدك، وعليك أيضاً معرفة الطريقة التي يستدرجك بها الهاكرز لتجنب الوقوع في مشاكل معهم، ويعد تسجيل خروجك من أي موقع تدخله بمثابة خط دفاع لأجلك ولأجل معلوماتك.

كيفية تسجيل الخروج من المواقع التي تدخلها من أجهزة غريبة:

عند تسجيل دخولك للفيسبوك او الإنستغرام من جهاز غريب لا تستخدمه عادة تصبح معلوماتك الحساسة وبيناتك وصورك في عهدة صاحب الجهاز الذي سجلت دخولك منه، ولا يؤتمن أي أحد عادة على المعلومات التي في حوزته لذلك يجب الاحتياط والحذر.

ولتسجيل الخروج من جميع المواقع التي سجلت الدخول اليها من أحد الأجهزة الغريبة عليك القيام بهذه الخطوات ادناه، قم اولاً بالدخول لهذا الرابط الذي يقودك لموقع Logify الذي يساعدك في تسجيل خروجك من أي موقع دخلته مسبقاً مثل فيسبوك انستغرام لينكد إن وحتى واتساب، لن يترك موقع Logify حساباً إلا وسيسجل منه الخروج منه نهائياً لمنع أي طريقة للتطفل على معلوماتك أو سرقتها.

وطريقة استخدام موقع Logify في غاية البساطة، كل ما عليك فعله هو الضغط على الأيقونة الكبيرة في الموقع ومنح التطبيق الإذن في محو البيانات، وتفيد هذه الطريقة عند استخدام جهاز احد ما أو عند الخروج من أي مقهى انترنت أو حتى عند بيع جهازك.