بعد إطلاقه رسميًا.. كيفية ترقية وتثبيت ويندوز Windows 11 الإصدار الجديد

أطلقت شركة مايكروسوفت، رسميًا، نسختها الجديدة “ويندوز 11” لأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة المتوافقة، بالإضافة لمستخدمي Windows Insider، حاملاً معه كامل التحديثات الجديدة التي أجرتها الشركة، والتي تضمنت أداء وسرعة ومظهر أكثر من رائع، مع صلاحيتها لمناسبة الأجهزة التي تعمل باللمس للحصول عل كافة الخصائص والمميزات بطريقة سهلة وسلسة دون عوائق، مع ملاحظة أنه تم إجراء تغيير شامل على شريط المهام، ليكون قريبًا في الشكل من الموجود في Mac، بجانب قوائم السياق والنوافذ المنبثقة بزوايا مستديرة.

ترقية ومتطلبات ويندوز 11

أما بالنسبة لترقية نسخة ويندوز 11، فسيتم تشغيله وفق الضوابط التالية:

سيعمل تدريجيًا على الأجهزة الجديدة التي تم تحميلها عليها مسبقًا.

يشمل أجهزة الكمبيوتر العادية والمحمولة واللوحية التي تعمل نظام التشغيل Windows 10.

سيظهر إشعاره الجديد عبر صفحة إعدادات Windows Update خلال الفترة المقبلة.

يتطلب الأمر إجراء نسخ احتياطي لجميع ملفاتك.

تثبيت تطبيق مايكروسوفت PC Health Check على جهازك.

لابد أن يكون جهازك يملك معالج 1 جيجا هرتز أو أسرع مع نواتين.

لا تقل ذاكرة الوصول العشوائي عن 4 جيجابايت.

ذاكرة التخزين 64 جيجا أو أكثر.

شاشة: 720 بكسل، 9 بوصات قطرية على الأقل.

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خطوات تثبيت Windows 11