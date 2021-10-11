كيفية تحويل كاميرا الهاتف القديم إلى كاميرا للمراقبة؟

إن كان لديك هاتف قديم فلا تقم ببيعه واجعله كاميرا للمراقبة تستطيع من خلالها مراقبة أطفالك أثناء غيابك كما تستخدم لحماية المنزل من اللصوص ومتابعة كل حركة داخل البيت، كل ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وبالاستعانة بأحد التطبيقات المجانية ليتم تحويل الهاتف القديم إلى كاميرا أمن منزليه بدون دفع أموال باهظة في تركيب كاميرات منزليه.

كيفية تحويل كاميرا الهاتف القديم إلى كاميرا أمن منزليه

قم بحذف كل شيئ من جهازك القديم وذلك من أجل استخدام كافة المساحة الداخلية والخارجية للجهاز ليكون لديك مساحة لتسجيل الفيديوهات. بعد ذلك قم باختيار أي من تطبيقات تحويل الهاتف إلى كاميرا للمراقبة وأمثلة على تلك التطبيقات ALFRED أو Salient Eye أو Presence. أي إن كان اختيارك سيقوم لتطبيق بالعمل على تليفونك المحمول القديم وسنأخذ التطبيق الأول كمثال للشرح.

كيفية تفعيل كاميرا الهاتف وجعلها كاميرا مراقبة

كمثال نقوم بتحميل تطبيق ALFRED من المتجر الخاص بك سواء كان نظام تشغيل هاتفك أندرويد أو IOS فالتطبيق يعمل النظامين بنفس الكفاءة، بعد التحميل سيفتح لك التطبيق مقدمة تعريفية عن التطبيق قم بتخطيها ثم قم بالتسجيل من الرئيسية للتطبيق المختار وقم باختيار شاهد.

قم بفتح جهازك الجديد وقم بنفس الخطوات من تحميل وتخطي بدلاً من اختيار شاهد قم باختيار كاميرا وتأكد أن البيانات واحدة في كلا الجهازين، بعد إتمام التسجيل سيقوم التطبيق بإتاحة مميزات التطبيق ومنها استخدام الكاميرا الخلفية أو الأمامية أو كلاهما فتح الصوت أو تعطيله ويمكنك تفعيل الكاميرا والصوت بحسب رغبتك.

من هاتفك الآخر ممكن إضافة أشخاص آخرون كحق للدخول ، وتفعيل الإشعارات أو تعطيلها، قم بوضع هاتفك القديم في المكان الذي ترغب في مراقبته وتابع منزلك من أي مكان تتواجد فيه.