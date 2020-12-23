كيفية تحويل فليكسات فودافون وشروط الخدمة

توفر شركة فودافون للاتصالات لعملائها العديد من الخدمات الرائعة، ومن بين الخدمات التي توفرها الشركة لعملاء خط كنترول فليكس، خدمة تحويل الفليكسات الزائدة لأي رقم فودافون آخر، بحيث يتمكن العميل من الاستفادة بجميع الفليكسات في النظام، وسنتناول في هذا التقرير، كيفية تحويل فليكسات فودافون وكذلك شروط الخدمة.

كيفية تحويل فليكسات فودافون

تمنح شركة فودافون لعملائها المشتركين على الأنظمة التالية، إمكانية تحويل الفليكسات إلى خط فودافون آخر “نظام فليكس ونظام إيزي ونظام فليكس كنترول ونظام الكارت”، ووضعت الشركة حد أدنى لهذه الخدمة بقيمة 50 فليكس، وحد أعلى بقيمة 250 فليكس، كما وضعت الشركة تكلفة لكل عدد من الفليكسات التي سيتم تحويلها، بحيث يتم خصمها بعد إجراء عملية التحويل.

ويمكن للعملاء تحويل الفليكسات بالاتصال على الكود *880* الرقم الذي ترغب بالتحويل له * عدد الفليكسات #، ويمكن للراغبين كذلك، الاتصال على الكود *880 #، واتباع تعليمات الخدمة لإكمال عملية التحويل، وتوفر تلك الخدمة للعملاء، إمكانية الاستفادة بجميع الفليكسات في نظام الاشتراك.

شروط تحويل الفليكسات

وضعت شركة فودافون لعملائها، عدد من الشروط التي يجب توافرها لتحويل الفليكسات، ومن بين الشروط التي أعلنتها الشركة الآتي:

بالنسبة للمرسل، فالحد الأعلى لنسبة الفليكسات المسموح بتحويلها من الباقة الأساسية هي 50%.

بالنسبة للمستقبل، فإن الحد الأقصى لأعداد الفليكسات المسموح باستقبالها 250 فليكس والحد الأدنى 50 فليكس.

يستمر استخدام الفليكسات طوال فترة صلاحية الباقة، وتنتهي صلاحيتها بعد انتهاء فترة الباقة الأساسية، ولكن يسمح للعميل باستخدام الفليكسات بعد تلك الفترة حتى 7 أيام.

لا يسمح للمحول له باستقبال فليكسات جديدة، لحين الانتهاء من الفليكسات المحولة له.

لابد من مرور فترة شهر كحد أدنى على إشتراك العميل بنظام كنترول فليكس، ليتمكن من تحويل الفليكسات.

طرق تحويل الفليكسات

ويمكن للعميل اتباع إحدى الطرق الثلاثة الآتية لتحويل الفليكسات لرقم آخر: