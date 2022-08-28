كيفية تحويل المكالمات إلى مغلق في الشركات السعودية

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى العزلة والانقطاع عن التواصل مع الآخرين بقطع المكالمات الهاتفية التي تصلهم وتحويل الهاتف إلى مغلق، لذا سنوضح لكم في هذا المقال كيفية تحويل المكالمات إلى “مغلق” عن طريق بعض الأكواد التي توفرها عدد من شركات الاتصالات بالسعودية، فتابعونا.

كيفية تحويل المكالمات إلى مغلق

وفرت بعض شركات الاتصال الموجودة بالمملكة، ميزة تحويل المكالمات إلى مغلق، ومن خلالها يستطيع المستخدم أن يتخلص من رنات الجوال التي تسبب له الإزعاج في كثير من الأحيان، وتعد هذه الميزة مناسبة جدًّا لرجال الأعمال الذين يعقدون اجتماعات مهمة تحتاج إلى مزيد من التركيز، كذلك فإن هذه الخاصية مفيدة أيضًا لبعض الأشخاص الذين يحتاجون لقضاء وقت ممتع بعد عمل شاق، حتى يستعيدوا طاقتهم ويتخلصوا من عناء العمل.

خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق في شركة موبايلي

قدمت شركة موبايلي خدمة “راحتي”، التي تسمح بتحويل المكالمات إلى “مغلق” بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى مجهود، مقابل مبلغ بسيط وهو 15 ريالًا سعوديًّا عن طريق اتباع ما يلي:

قم بإرسال الرمز (567) كرسالة نصية إلى هذا الرقم 1100.

ثم سجل الدخول في صفحة حسابي الموجودة في موقع موبايلي.

ثم قم بضبط الخدمة، واختيار نغمة غلق الهاتف.

وفي حال رغبتك في إيقاف هذه الخدمة، قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرمز (5678) إلى نفس الرقم.

ووفرت شركة موبايلي أيضًا عددًا من الخيارات في خدمة “راحتي”، يستطيع المستخدم من خلالها أن يحظر بعض الأرقام التي لا يرغب في تلقي مكالمات منها، أو حظر بعض المكالمات التي تصله من دول معينة، وغيرها.

كيفية تحويل المكالمات إلى مغلق في شركة زين

تستطيع أن تحول المكالمات إلى مغلق عبر شركة زين في المملكة العربية السعودية عن طريق واحدة من هذه الطرق، وهي كالآتي: