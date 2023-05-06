كيفية تحميل فيديوهات تيك توك وحفظها على هاتفك

تطبيق تيك توك يعتبر واحداً من أهم وأفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال الوقت الراهن، حيث يحظى التطبيق بشعبية كبيرة جداً في جميع أنحاء العالم، وهو بكل بساطة منصة رقمية لمشاركة الفيديوهات التي يتم تصميمها من قبل المستخدمين، ويمكن لكل مستخدم أن يقوم بإنشاء حساب على منصة تيك توك والبدء في نشر الفيديوهات الخاصة به، بحيث يمكن للمستخدم جذب الكثير من المتابعين عبر المحتوى الذي يقدمه على المنصة والمحتوى بالطبع يقصد به الفيديوهات، بما أن التطبيق تيك توك خاص فقط بمشاركة الفيديوهات، ويمكن للمستخدم الوصول للآلاف من المشاهدين في جميع أنحاء العالم عبر تقديم المحتوى الخاص به على تيك توك، حيث يعتبر تيك توك أيضا المنصة الأكثر استخداماً مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، نظراً لأنه يمكن تحقيق الشهرة بكل سهولة وبساطة، فقط عبر تقديم محتوى رائع ومثير.

الفيديوهات القصيرة التي يتم نشرها من قبل المستخدمين على منصة تيك توك يمكن أن يتم حفظها على الهاتف المحمول بكل سهولة، وإذا كنت ترغب في تحميل فيديو من منصة تيك توك وحفظه على هاتفك المحمول ضمن محتويات معرض الصور لديك يمكنك ذلك، ولن يشكل الأمر فارقاً إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام الأندرويد أو كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام IOS، حيث أن مسألة حفظ الفيديوهات القصيرة في تيك توك على هاتفك المحمول مسألة بسيطة ويمكن القيام بها، في حالة وجدت فيديو نال إعجابك وكنت ترغب في حفظه على هاتفك المحمول يمكنك بكل سهولة اتباع الخطوات التالية.

خطوات تحميل فيديوهات تيك توك

1- إذا لم يكن لديك تطبيق تيك توك على هاتفك يمكنك تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام الأندرويد من “هنا“، ومن متجر آب ستور إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام الـ IOS من “هنا“.

2- قم بفتح التطبيق على هاتفك المحمول.

3- قم بفتح الفيديو المُراد تحميله وحفظه على هاتفك المحمول.

4- قم بالضغط على أيقونة المشاركة في الفيديو، بحيث يتم فتح نافذة جديدة بها جميع المنصات الأخرى مثل فيسبوك أو انستجرام أو تويتر لمشاركة الفيديو على هذه المنصات، ستجد أيضا خيار حفظ الفيديو.

5- قم بالضغط على خيار حفظ الفيديو على الهاتف، وبعدها سيتم حفظ الفيديو على هاتفك بكل سهولة، وكما ذكرنا أنه لن يشكل الأمر فارقاً إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد أو هاتف آيفون.

كيفية تحميل الفيديوهات التي لا يمكن حفظها

حسناً ربما يكون حفظ الفيديوهات القصيرة في تيك توك على هاتفك المحمول أمر سهلاً ولكن في حالة كان المستخدم نفسه أو صاحب الفيديو يتيح خاصية حفظ الفيديوهات للمستخدمين الآخرين، حيث أن هناك بعض الحسابات لا تسمح للمستخدمين الآخرين بحفظ الفيديوهات الخاصة بهم والتي يتم نشرها على منصة تيك توك، وعادة ما يكون خيار منع حفظ الفيديوهات لدى الحسابات الخاصة أو الحسابات الخاصة بالمشاهير على منصة تيك توك، لكن على الرغم من ذلك إلا أن المشكلة يمكن حلها بكل سهولة أيضا، ولكن عبر الحصول على مساعدة خارجية أو بمعنى آخر القيام بتحميل تطبيق على هاتفك المحمول يمكنك من خلاله تحميل الفيديوهات التي لا يمكن تحميلها من تيك توك، وهذا التطبيق يعرف باسم “Video Downloader”.

تطبيق Video Downloader لتحميل فيديوهات تيك توك

حسناً هناك الكثير من التطبيقات التي يمكنها مساعدتك على تحميل الفيديوهات من منصة تيك توك، وهي تلك الفيديوهات التي لا يمكن حفظها على الهاتف المحمول، حيث يوفر لك هذا التطبيق إمكانية تحميل هذا النوع من الفيديوهات الموجودة على منصة تيك توك، والرائع في الأمر أنه لا يقتصر على منصة تيك توك فقط، بل يمكنك الدخول إلى أي منصة تواصل اجتماعي أخرى لا تتيح حفظ الفيديوهات والبدء في تحميل الفيديوهات التي تنال إعجابك من المنصات الأخرى، مثل تطبيق انستجرام فهو لا يتيح لك تحميل الصور والفيديوهات التي يتم مشاركتها من قبل المستخدمين الآخرين على المنصة، بل يمكنك المشاهدة فقط ويمكنك حفظ الفيديوهات والصور في قائمة خاصة بك ولكن على التطبيق نفسه فقط، وإذا أردت مشاهدة تلك الفيديوهات والصور التي قمت بحفظها على انستجرام يجب عليك الاتصال بالإنترنت بالطبع.

من خلال تطبيق Video Downloader يمكنك تحميل الفيديوهات على هاتفك بكل بساطة وحفظها على هاتفك ضمن محتويات معرض الصور، بحيث يمكنك مشاهدتها فيما بعد بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت بالطبع، وإذا أردت مشاركتها مع أصدقائك أو أقاربك يمكنك ذلك بكل سهولة بما أن الفيديوهات والصور موجودة على هاتفك.

خطوات تحميل الفيديوهات من تيك توك عبر Video Downloader

1- في بداية الأمر قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول من خلال الضغط على الرابط “هنا“.

2- بعدها قم بتثبيت التطبيق وفتحه على هاتفك وحينها سيطلب منك التطبيق منحه بعض الأذونات لكي يعمل بشكل طبيعي، مثل الوصول إلى الملفات في هاتفك لكي يحفظ الفيديوهات على هاتفك بشكل طبيعي.

3- الآن توجه إلى تطبيق تيك توك، وقم بفتح الفيديو المُراد تحميله.

4- في الفيديو نفسه قم بالضغط على أيقونة المشاركة، لكي يظهر لك خيار نسخ رابط الفيديو، قم بالضغط على نسخ الرابط.

5- انتقل الآن إلى تطبيق Video Downloader وفي الواجهة الرئيسية ستجد خانة لصق الرابط الخاص بالفيديو الذي نسخته مؤخراً.

6- بعد لصق الرابط ستجد أن التطبيق يقوم بعملية البحث لكي يعثر على الفيديو المُراد تحميله، بعد أن يظهر لك الفيديو قم بالضغط عليه.

7- الآن قم باختيار الجودة التي ترغب في تحميل الفيديو من خلالها، وبعدها سيتم تحميل الفيديو وحفظه بشكل تلقائي على هاتفك المحمول، وستجده ضمن محتويات معرض الصور لديك.