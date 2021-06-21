كيفية تحميل صور ومقاطع فيديو مجانية عالية الجودة بدون حقوق ملكية فكرية

يواجه الكثير من أصحاب قنوات اليوتيوب ومصممي الجرافيك مشاكلاً عديدة تتعلق بالصور وبحقوق الملكية الموضوعة عليها لأسباب قانونية، ومن الأسباب التي تدفع الفرد لحماية صوره وفيديوهاته هي أن الطلب عالٍ على الصور ذات الجودة العالية والصور النادرة مثل صور الحيوانات وصور المناظر الطبيعية وغيرها من الصور التي يبذل المصور جهداً كبيرا في الحصول عليها.

وتوجد العديد من المواقع التي تقدم صوراً رائعة تصلح للاستخدامات الفنية ولأغراض التصميم الجرافيكي وحتى لأغراض تتعلق بالمونتاج، وتتوفر أيضاً فيديوهات وصور من نوعية “Vector” في بعض المواقع الكبيرة مثل موقعي Shutterstock وFotosearch، ويوفر موقع Shutterstock أكثر 370 مليون صورة بينما يوفر موقع Fotosearch قرابة 70 مليون صورة ومقطع فيديو لمختلف أغراض التصميم وأعمال المونتاج، ويوفر كلا الموقعين هذه الوسائط لقاء اشتراك مدفوع، يمكنك الحصول على صور مجانية ولكن المواقع السابق ذكرها توفر العديد من المميزات وأهمها الجودة طبعاً لقاء الإشتراك الذي ستدفعه.

كيفية الحصول على صور ومقاطع فيديو مجانية بدون حقوق ملكية:

قم بالدخول لموقع Pexels من هنا، ويوفر موقع pexels ملايين الصور المجانية ذات الجودة العالية بدون أي حقوق ملكية فكرية، كل ما عليك فعله هو الدخول للموقع من هنا واتباع الخطوات أدناه. قم بالبحث عن أي موضوع في صندوق البحث أعل الصفحة، انتظر قليلاً حت يتم تحميل جميع الصور المتوفرة. اضغط على الصورة التي تريدها ومن ثم أضغط على زر أيقونة التحميل المجاني “Free Download”، وللأسف فإن الموقع لا يدعم اللغة العربية وكل عمليات البحث تتم فيه باللغة الإنجليزية مما يعني أنه عليك البحث بالإنجليزية أو أي لغة من اللغات الاٌخرى المتوفرة، ويدعم الموقع حوالي 28 لغة أبرزهم الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والبرتغالية.

طريقة البحث عن مقاطع فيديو في موقع Pexels:

قم بالبحث عن أي موضوع وليكن مثلاً كرة القدم، قم بتحديد مقاطع الفيديو فقط من أعلى يسار الصفحة، وسيبين لك الموقع عدد مقاطع الفيديو الموجودة في الموقع والتي تتعلق بما قمت بالبحث عنه، قم بتحميل الفيديو وانتظر الى أن ينتهي التحميل ويمكنك استخدامه لاحقاً بدون أي مشاكل تتعلق بحقوق الملكية.

رابط موقع Pexels.