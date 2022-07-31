كيفية تحميل جميع البرامج والألعاب بشكل مجاني للهواتف عبر متجر Apk pure

انتشرت الهواتف الذكية انتشاراً واسعاً وكبيراً حول العالم، حيث أصبحت هذه الهواتف من أساسيات وضروريات الحياة، ويرغب الكثير من مستخدمي هذه الهواتف على تحميل العديد من التطبيقات المختلفة مثل برامج الموسيقى والصور والألعاب والبرامج التعليمية المختلفة، ولتحميل هذه البرامج يلزم وجود متاجر خاصة لتحميلها والحصول عليها، سنتحدث في هذا المقال عن متجر مهم لتحميل العديد من البرامج المميزة وهو متجر APK pure والذي سنتعرف على أهم مميزاته وطريقة تحميله.

متجر Apk pure

يعد متجر APKpure أحد أهم المتاجر التى يفضلها مستخدمي أجهزة الأندرويد، فهو بديل جيد عن متجر جوجل بلاي، حيث يستطيع المستخدم من خلال هذا المتجر تحميل وتنزيل مختلف أنواع الألعاب والتطبيقات حتى إذا كانت محظورة في بلدتك، سنتعرف على مميزات هذا التطبيق المميز.

مميزات متجر اي بي كي بيور

يمتلك متجر apk pure ميزات متعددة جعلته من أهم التطبيقات على الهواتف، ومن أهم مميزات هذا المتجر:

آمن جداً ويتم فحصه بشكل دوري.

يمكن تحميله بسهولة.

يقوم بحذف ملف apk تلقائياً، اذا لم تقوم بمنع حذفه من الإعدادات الخاصة بالمتجر.

إمكانية البحث في متجر Apk pure باستخدام QR Code.

تحديث التطبيقات المثبتة بشكل تلقائي مثل متجر بلاي.

تحميل متجر Apk pure

يمكن تحميل متجر Apk pure بسهولة من خلال الدخول إلى الرابط، Apkpure ثم النقر على تحميل والانتظار قليلاً حتى يتم تحميل المتجر ثم الاستمتاع بمزاياه ومميزاته، إلى هنا نكون قد عرضنا لك عزيزي المتابع شرح بسيط عن متجر وأهم مميزاته وطريقة تحميله، والذي يقدم جميع البرامج والألعاب بشكل مجاني.