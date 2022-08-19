كيفية تحميل تطبيق توكلنا وطريقة التسجيل من الجوال 2022

تطبيق توكلنا هو أحد أشهر التطبيقات التي يهتم بها المواطن السعودي، ويقدم خدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال تطبيق توكلنا خدمات. في هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة تحميل تطبيق توكلنا وكيفية تسجيل الدخول أيضا.

طريقة تحميل تطبيق توكلنا

تحميل تطبيق توكلنا، وكذلك توكلنا للخدمات، هو سهل للغاية، إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد، وذلك من خلال متجر google play.

ويمكنك تحميل تطبيق توكلنا بطريقة مباشرة، من خلال الضغط هنا، والذهاب إلى متجر جوجل بلاي الرسمي، ومن ثم تثبيت التطبيق على جوالك.

أما فيما يتعلق بتحميل تطبيق توكلنا خدمات، فيمكنك أيضا تحميله من متجر جوجل بلاي، للهواتف الأندرويد من خلال هذا الرابط.

ويمكنكم تحميل تطبيق توكلنا لهواتف الآيفون، من خلال الدخول إلى متجر app store وتكتب في البحث توكلنا أو توكلنا خدمات.

كيفية تحميل تطبيق توكلنا من جوجل google

يبحث كثير من الأشخاص عن كيفية تحميل توكلنا من جوال قديم، والأمر سهل للغاية، كل ما عليك هو الدخول إلى المتصفح الخاص بك، وتكتب في البحث تحميل تطبيق توكلنا Apk، وسوف تجد كثيرا من المواقع التي تقدم لك الخدمة.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في تطبيق توكلنا عن طريق الجوال سهل للغاية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

بعد تحميل التطبيق قم بالنقر على أيقونة توكلنا.

سوف تظهر لك صفحة، بها كلمة تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد، قم بالضغط على الخيار الثاني.

إذا كنت مواطنا سعوديا قم بكتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية.

إذا كنت مقيما قم بكتابة رقم بطاقة الإقامة.

قم بكتابة تاريخ ميلادك وباقي البيانات المطلوبة ومنها رقم الهاتف.

قم بالضغط على موافق على الإقرار والشروط.

سوف يصلك كود على الهاتف قم بكتابته في المكان المخصص واضغط على استمرار.

سوف يؤكد لك أن حسابك تم تفعيله.

ما هي الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا؟

تم إنشاء تطبيق وموقع توكلنا في البداية لمساعدة الحكومة السعودية في مواجهة جائحة كورونا، ومنح التصاريح للأشخاص عن بعد، سواء في القطاع الخاص أو العام.

ثم بعد ذلك تم تطوير التطبيق من خلال تقديم تطبيق توكلنا خدمات، والذي يقدم أكثر من 140 خدمة متنوعة للمواطنين السعوديين والمقيمين في مختلف الوزارات والمؤسسات، وأبرزها خدمات المرور والجوازات وتصاريح العمرة والأحوال المدنية وغيرها.