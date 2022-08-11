يبحث العديد من المسلمين عن كيفية معرفة اتجاه القبلة أونلاين بالجوال الخاص بيهم، خاصة المسلمين الذين سافروا من مكان إلى آخر لذلك سنتعرض الطريقة لكم.

من اكتشف القبلة

كما نعلم جميعاً القبلة هي الاتجاه الثابت لمسجد مكة في المملكة العربية السعودية الذي يواجه الكعبة، ويواجه جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم هذا الاتجاه عندما يصلون ولكن من اكتشف الاتجاه.

حاول العديد من علماء الرياضيات استخدام الرياضيات لتحديد مسار القبلة، وأهمها الخوازمي، قديماً كان اتجاه القبلة موجهاً نحو القدس المعروفة باسم القبلة الأولى، ثم تحول اتجاه الصلاة إلى مكة المكرمة، وتحدثنا عن أهمية القبلة عند المسلمين.

توضح بوابة نجوم مصرية فيما يلي كيفية تحديد القبلة على هاتفك الجوال بسهولة وبساطة.

كيفية تحديد اتجاه القبلة أونلاين بالموبايل

يمكن لبعض تطبيقات الهاتف المحمول تحديد القبلة.

انتقل إلى https://qiblafinder.withgoogle.com أو قم بتنزيل تطبيق اتجاه القبلة من متجر الأجهزة المحمولة.

افتح علامة تبويب GPS على هاتفك.

افتح البرنامج، وانتظر ظهور اتجاه القبلة الصحيح.

تحديد اتجاه القبلة

هناك عدة طرق لتحديد الاتجاه، بما في ذلك استخدام البوصلة، أو مشاهدة الشمس، أو إيجاد مكان في مسجد يتماشى مع مكة.

يتم استخدام موقع الكعبة (خط عرض 21.4224779 وخط طول 39.8251832) وموقعك الحالي لتحديد هذا المسار.

على الرغم من أن هذا المسار قد يبدو قطريًا عند عرضه على خريطة تمثل انحناء الأرض، إلا أنه في الواقع خط مستقيم.

يوجد تطبيق على هاتفك المحمول سيُظهر لك اتجاه القبلة، قم بتنزيل التطبيق على هاتفك الموجودة بهاتفك.

هناك أيضًا طرق أخرى لتحديد القبلة، مثل:

الشمس

يمكن تحديد مسار القبلة من خلال معرفة اتجاه غروب الشمس أو شروقها، كإنسان يقف في الشرق، فيكون الغرب خلفه، ويساره شمالاً، والجنوب يمينه (الجنوب اتجاه القبلة) من الصباح إلى ما قبل الظهيرة، من الأمام حتى بعد الظهر حتى غروب الشمس.

في القطب الشمالي

يُطلق على النجم الذي لا يتحرك أبدًا نجم القطب الشمالي.

نجم الشمال هو نجم لا يتحرك، وقد استخدمه الإنسان كدليل مع النجوم الأخرى لتحديد اتجاه الجنوب.

ظل الإنسان وقت الظهيرة

فالشمس متعامدة على الكعبة، فإذا كان الإنسان واقفًا تحت الشمس في هذا الوقت، وتحدد اتجاه ظله، فالقبلة في عكس اتجاه الظل.