كيفية تأمين محادثات واتساب بالبصمة أو بصمة الوجه

تعمل خاصية قفل محادثات واتساب بالبصمة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد و أنظمة ios وهي خاصية تعمل على منع المتلصصين من قراءة محادثاتك على الواتس آب وكذلك بعض تطبيقات التراسل الأخرى، يمكنك بعد تفعيل الخاصية ترك هاتفك في أي أيد بدون القلق من قراءة المحادثات والدخول إلى أسرار لا يجب أن تكون لدى الجميع.

كيفية تأمين محادثات واتساب بالبصمة لأجهزة الأندرويد

لتأمين هاتفك قم بتحديث الواتساب الخاص بك لأحدث نسخة على الماركت الخاص بجهازك و التحديث لنظامي التشغيل أي أو أس أو أندرويد، بعد التحديث قم باتباع الخطوات التالية:_.

قم بفتح أيكونه واتساب من جهازك المحمول.

قم بالضغط على النقاط الثلاث أعلى الشاشة الرئيسية.

قم باختيار الحساب.

ومنها قم باختيار الخصوصية.

ستجد من الخيارات خيار fingerprint lock قم بالضغط عليه.

قم بتشغيل الخاصية من خلال التمرير إلى مفعل.

قم بتشغيل البصمة وذلك من خلال اختيار اصبع و الضغط به مطولا على رمز البصمة.

سيطلب منك التكرار حتى يتم تأكيد بصمة الإصبع.

يمكن تشغيل بصمة الإصبع أو بصمة الوجه من خلال جهازك المحمول إن كان جهازك الأندرويد حديث ويدعم البصمة وذلك من أعدادات الهاتف واختيار الخصوصية ومنها اختيار خاصية قفل التطبيقات واختار الطريقة بصمة الوجه أو بصمة الإصبع وسيطلب منك الضغط بأصبغك أكثر من مرة حتى يتم التعرف على إصبعك بعد ذلك أرجع للإعدادات مرة أخرى وقم باختيار التطبيقات أو قفل التطبيقات بحسب نوع هاتفك وقم بتمرير الدائرة على التطبيق الذي ترغب فيه أن يكون مؤمن بالبصمة وهنا نختار واتساب أو أي تطبيق ترغب في تأمينه.

كيفية تأمين محادثات واتساب للأجهزة التي تعمل بنظام IOS

أجهزة أيفون تدعم خاصية البصمة منذ فترة كبيرة و وإن كان جهازك من الفئات التي تدعم البصمة قم بالخطوات التالية:_