كيفية اللعب بالبطلة ashe في لعبة league of legend

نبذة عن البطلة ashe هي من نوع القناصين الذي يلعب في الخط السفلي ولها مهارات سريعة و قوية في المواجهات الصعبة مثال مواقف ثلاثة أشخاص من الفريق المنافس ضد واحد وتبني لها ثلاث معدات سرعه الهجوم ومعدان ضرر جسدي لأنها من اكثر الأبطال التي تتميز بسرعتها في القضاء عليي اكثر من عضو من الفريق المنافس في ذات اللحظة وتلك البطلة من افضل الأبطال للتمرن علي kitting وهو الضرب حول الخصم والتحرك حوله و علي postion وهو موقعك أثناء ضربك للمنافس الضربات العادية لان هذا اهم شئ تفعله في قتال إذا كنت تلعب البطل القناص الذي يدعي ad carry .

مهارات البطلة ashe وأنها important pick champion في القتال الجماعي

المهارة الأولي:تدعي rangers focus ولتفعيل تلك المهارة يجب عليك ضرب mininos أو المنافس اربع ضربات عادية لأنهاره سلاح البطلة ashe الذي هو القوس وهذا يعني انك تستطيع الضغط علي الحرف Q وتفعيل المهارة وتحدث ضرر عالي علي الفريق للمنافس .

المهارة الثانية:تدعي volley عندما تضغط علي الحرف W تحدث ضرر وتبطئ المنافس لمدة ثانية واحدة .

المهارة الثالثة: تدعي hawkshoot عندما تضغط علي الحرف E تخرج عصفور ازرق صغير يتيح لك الرؤية في الأماكن المظللة في الخريطة لمعرفة أين يتحرك المنافس

المهارة الرابعة أو القوي الخارقة للبطلة ashe : تدعي enchanted crystal arrow عندما تضغط علي الحرف R تخرج البطلة ashe سهما كبيرا عندما تخبط في أي فرد من الفريق المنافس توقفه لمدة اربع ثواني و تحدث ضرر جسدي عالي

من هم الأبطال الذين تكون البطلة ashe اقوي منهم في المرحلة المبكرة في ألمباره good against in eary game

الأبطال هم: aphelios – jinx – ziggs – vayne – caitlyn .

من هم الأبطال الذين هم اقوي من البطلة ashe في المرحلة المبكرة في ألمباره weak against in early game

الأبطال هم: tristana – twitch – varus – miss fortune – tahmkench .