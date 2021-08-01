كيفية الربح من منصة الأضواء سناب شات snapchat وزيادة مشاهدات الفيديوهات

دأبت العديد من التطبيقات الإلكترونية الشهيرة خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق منصاتها الربحية لتبادل والصور والفيديوهات، لاسيما مع انتشارها الواسع والكبير عبر الهواتف الذكية من مختلف المنصات، وتحقيقها العديد من مرات التحميل، ومن أبرزها تطبيق الفيديوهات المعروف والأكثر انتشارًا “تيك توك”، بالإضافة إلى تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي، الذي عمل مؤخرًا على إتاحة ميزة جديدة تتيح لمستخدميه ربح الأموال بكل سهولة، من خلال إطلاق ما يعرف بـ منصة الأضواء، والتي شاهدت العديد من عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة.

التعريف بـ منصة الأضواء سناب شات

1- منصة الأضواء في سناب شات: هي منصة ترفيهية لعرض المحتوى الذي يصنعه المستخدمين، عبر طرح الفيديوهات الأكثر انتشارًا التي يصنعها مجتمع التطبيق، ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الفيديوهات المرفوعة حصرية للتطبيق فقط وذات محتوى إبداعي، والابتعاد تمامًا عن المحتوي السياسي أو الدعاية مدفوعة الثمن من قبل الشركات والخدمات المتخصصة.

شروط إرسال الفيديو في المنصة

ولكي تتمكن من صناعة المحتوى في منصة الأضواء وإرسال الفيديو الربحي عبرها، لابد من توافر الشروط الآتية:

أن يكون المستخدم عمره 16 عامًا.

أن يتضمن ملفه التعريفي الاسم الأول واسم العائلة.

تسجيل عنوان البريد الإلكتروني.

وجود البيانات الأساسية المنطقة التي تعيش بها في ملفك التعريفي.

تفعيل خدمة الربح عبر البريد الإلكتروني.

إنشاء حساب على PayPal لتلقي الأرباح.

طريقة زيادة مشاهدات الفيديو

ومما لا شك فيه يبحث أي مستخدم يشترك في منصة الأضواء بتطبيق snapchat، من إرسال فيديو قوى يساعد على تحقيق أكبر قدر من المشاهدات والانتشار الأوسع، لذا يراعى أن تكون زاوية تصوير مقطع الفيديو عمودية، وبه صوت وليس صامتًا أو من وضعيات ثابتة تحتوي عل نصوص، ثم إضافة الهاشتاج الخاص بالفيديو على منصة send to، حتى يتمكن الآخرون من الانضمام إليها أو استكشاف المزيد من المقاطع المشابهة لك.

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شروط الربح من منصة الأضواء سناب شات

يجب أن يكون المحتوى غير خاضع لسياسة حقوق الملكية، أي أن يكون مقطع الفيديو الذي سيتم نشره لا يتمتع بأي حقوق ملزمة مثل حقوق التأليف والنشر للموسيقى وحقوق الدعاية، مع معرفة أن المقطع لا يفل عن دقيقة كاملة، وأن الحد الأدنى من الربح يوميًا هو 250 دولار أمريكي.