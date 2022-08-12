كيفية الدخول إلى انستقرام من محرك البحث

الكثير من مستخدمي ورواد تطبيق انستقرام يبحثون عن طريقة تمكنهم من تسجيل دخول انستا عن طريق جوجل وبشكل سريع وسهل، حيث أنه من المعروف أن تطبيق انستقرام من أشهر تطبيقات التواصل الإجتماعي على الإطلاق، والدليل عدد رواده الذي تخطى المليار شخص حول العالم، ولعل إقبال الجميع عليه يرجع لكونه مجتوى مرئي مرغوب لدى الجميع ويفضله الكثير، فهو بالفعل المنصة الأولى للعديد من نجوم المجتمع والمشاهير والمصورين والمصصمين يقومون بعرض إبداعاتهم وأعمالهم على الجمهور.

تسجيل دخول انستا عن طريق جوجل

من خلال متصفح جوجل الخاص بك تستطيع تسجيل دخول انستا بواسطة عدة خطوات جدًا بسيطة وهي كالتالي:-

البحث عن تطبيق انستقرام من خلال كتابة التطبيق في خانة البحث عبر محرك البحث جوجل.

النقر على أحد نتائج البحث الظاهرة لديك والمتمثلة في اسم التطبيق.

سيتم نقلك إلى تبويب تسجيل الدخول إلى انستقرام باللغة العربية وذلك بمجرد النقر على التطبيق.

قم بتسجيل كافة بياناتك المتمثلة في اسم المستخدم والإيميل الخاص بك وأيضًا رقم الجوال وذلك في الأماكن المُخصصة لهم.