كيفية الحصول علي سكن M4 الثلجي بكل سهولة في لعبة pubg mobile من خلال الخطوات اللازمه

تتميز لعبة pubg mobile بالمغامرة و الحماس و القتال من أجل البقاء داخل خريطة pubg mobile الكلاسيكية، ليتنافس اللاعبين على كسب المباريات والحصول على الكثير من الهدايا والمفاجأة وسكنات جديدة عصرية تزيد من روح الحماس بين اللاعبين، ويبحث الكثير من محبي لعبة pubg mobile عن أفضل الطرق والخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على سكن M4 الذي يأتي بالمظهر الثلجي الرائع، وسوف نوضح لحضراتكم الطريقة الأفضل للحصول على سكن المحترفين M4 الثلجي.

أفضل طريقة للحصول على M4 الثلجي

يتنافس اللاعبين داخل لعبة المغامرة القتالية pubg mobile على الصعود لأعلى المستويات للحصول على الهدايا القيمة والأسطورية مثل سكنات الأسلحة الجميلة التي تبهر اللاعبين عند حملها وتغير لونها لأشكال مميزة ومختلفة عن باقي أسلحة اللعبة، ومن أفضل أشكال الأسلحة القوية والفتاكة سلاح M4 الذي يأتي بالثوب الثلجي الجميل.

الطريقة الفعلية للحصول على الأمفور الثلجي

يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة الحصول علي سكن M4 الثلجي بسهولة، وهي من خلال أتباع خطوات اللازمة للحصول عليها وتترتب في جمع أو شراء صناديق وقسائم لا تقل عن 10 قسائم، ومن ثم قم بزيارة متجر صناديق المفاجأة والهدايا الكلاسيكي، ثم النقر عن فتح الصناديق واحد تلو الأخر، وسوف يمكنك الحظ من كسب سكن الأمفور الثلجي.

الطريقة الرائعة للحصول على M4 الثلجي pubg mobile

الطريقة الثانية لتغير مظهر سلاح M4 للون الثلجي وهي من خلال خطوات تطوير السلاح، من خلال الحصول على أربعة مستويات يتم بعدها تغير لون السلاح، أو من خلال استرداد الرموز التي تأتي مع التحديثات الجديدة، وتغير النقاط بصناديق الحظ الحاملة المفاجأة والسكنات الأسطورية الجديدة.

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