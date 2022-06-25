نصائح رائعة لتقوية شبكة إشارة الواي فاي في المنزل والحصول على نت سريع

يوجد بعض العوامل التي تؤثر على شبكة الإنترنت المنزلية واستخدام الواي فاي Wi-Fi في المنزل، حيث أنها تُعتبر من الطرق الشائعة لحصول الشخص على نت منزلي رائع، وتعمل تلك العوامل على سوء التغطية وضعف الإشارة الخاصة بالواي فاي القادمة من الراوتر الخاص بك مما يُشعرك بالغضب وعدم الاتصال الجيد بالنت.

كيفية الحصول على نت سريع

عندما يتعرض المستخدم إلى ضعف في شبكة الإنترنت، فإنه يُلقي اللوم على الشركة وخدمة البيانات الخاصة به، والتي لا يمكنها توفير نت سريع ومستقر عبر شبكة الواي فاي، ولكن قد تكون الخدمة المقدمة من الشركة جيدة والخطأ في عدم اتباع النصائح التي سوف نشير لها في هذا المقال الهام.

أشار موقع “gizchina” أنه يجب على المستخدم التحقق من العوامل، التي قد تؤثر على شبكة الإنترنت المنزلية وسرعة النت لديك، والتي تعد أحد المسببات الرئيسية في انخفاض سرعة الإنترنت والأداء المنخفض للشبكة، وخاصة أن الجهاز يقوم بتوزيع الإشارة لجميع أنحاء المنزل.

نصائح لتحسين أداء الإنترنت المنزلي

يجب على جميع المستخدمين اتباع النصائح التالية من أجل العثور على إنترنت منزلي قوي، والتصفح بين مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المواقع الإخبارية وتحميل الفيديوهات المتنوعة بكل سهولة والتي منها:

أولاً: يجب في البداية اختيار جهاز راوتر بإمكانيات تتناسب مع استخداماتك على الإنترنت، مع التقدم الكبير في التكنولوجيا وخاصة في مجال الاتصالات، هنا يجب اختيار جهاز التوجيه الصحيح والقوي بحسب تفضيلاتك على الإنترنت، ففي حال اختيارك للفيديوهات والألعاب فأنت بحاجة إلى جهاز راوتر قوي.

ثانياً: اختيار جهاز الراوتر بحسب إمكانيات تغطية المساحات، فإذا كانت مساحة التغطية بالمنزل كبيرة يجب عليك هنا اختيار الجهاز المناسب لتلك المساحة، حيث أوصت شركة Qualcomm بأن تكون سعة الشبكة التي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز ضعف سرعة النطاق المتعاقد عليه على الأقل.

ثالثاً: ضرورة اختيار موقع وضع الراوتر بعناية، حيث يجب على المستخدم وضع جهاز التوجه في منتصف المنزل من أجل توزيع الإشارة بالتساوي، وعدم وضعه في البلكونة أو المناطق الموجودة على حافة المنزل، حيث تكون أغلب التغطية للإشارة خارج المنزل، كما يجب عدم وضعه في مستوى منخفض.

رابعاً: ضرورة توصيل الراوتر بمدخل الكابل الرئيسي، وذلك وفق نصائح الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت، حيث تناشد جميع المستخدمين بضرورة تجنب التوصيلات للأسلاك من أجل الحصول على إشارة قوية دون وجود أي معوقات.

خامساً: يجب وضع جهاز الراوتر بعيد عن جميع الأجهزة التي قد تؤثر على الإشارة وأداؤه في بث شبكة الإنترنت، والذي قد يؤدي إلى خفض السرعة مثل التليفزيون والميكرويف وغيرها، مما قد يُعيق وصول الإشارة بشكل كبير.

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