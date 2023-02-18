كيفية الحصول على أفكار وتصميمات احترافية مجانًا عن طريق موقع ميدجيرني باستخدام الذكاء الاصطناعي

موقع ميد جيرني هو موقع أبحاث مستقل يهدف إلى زيادة التوسع في الفكر البشري وابتكار وسائل جديدة إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يساعد موقع ميد جيرني على فتح أفاق جديدة لمحبي التكنولوجيا والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وخاصة المدونين وأصحاب المواقع والصفحات والمجموعات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث يوفر لهم تصميمات احترافية وبسرعة عالية وبكفاءة مقبولة تساعد على تحويل أفكارهم إلى صور حية يمكنهم الاعتماد عليها في توضيح أفكارهم.

يوفر الموقع عدد لا بأس به من التصميمات المجانية للحساب الواحد ويتم استخدام الخدمة عن طريق الحساب الشخصي على موقع Discord الشهير.

لذلك لاستخدام الخدمة ستحتاج أولاً لتسجيل حساب مجاني على موقع Discord ثم بعد ذلك تقوم بزيارة الموقع الرسمي Midjourney.

كيفية تفعيل حساب ميد جيرني على منصة ديسكورد

من الصفحة الرئيسية على موقع ميد جيرني تقوم بالضغط على اختيار ” Join the Beta” ثم قبول الدعوة للاشتراك في الخدمة وسيتم تحويل تلقائيًا إلى حسابك في موقع ديسكورد.

ماذا الآن؟

لديك الكثير من الأفكار التي من الصعب تحويلها إلى صور واقعية وتحتاج لمحترفي التصميم لتجهيزها لك، هنا مربط الفرس!

اطلق عنان أفكارك ولا تضع لها حدود، كل ما يمكنك تخيله، يمكنك الآن تحويله إلى صور واقعية وجاهزة لاستخدامها مباشرةً.

سأوضح لك عزيزي القارئ نماذج سريعة قمت بتجهزيها باستخدام موقع ميد جيرني

تخيل فأر يسبح عبر نهر في الفضاء ويظهر من بعيد الأرض ومجموعة من الكواكب

أو فكرة تصميم تيشرت يحمل تصميم خيالي وساحر

ويمكنك كمدون في مجال الطبخ كذلك في توليد صور لطريقة تحضير الدجاج المقلي

أو طريقة تحضير الآيس كريم منزليًا

بالطبع إذا كنت تجيد استخدام برامج تحرير الصور تستطيع تعديل الصور وإضافة النصوص العربية المناسبة ونشرها على المنصات المختلفة

هل أنت مستعد للتجربة؟

الآن وقت السحر لتجرب بنفسك، إذا لم تكن تجيد اللغة الإنجليزية فسوف تحتاج فقط لترجمة ما تم كتابته بالعربية عبر ترجمة جوجل أو أي موقع ترجمة آخر تفضله.

وعند تسجيل بالموقع وقبولك الدعوة سيتم تحويل مباشرة للواجهة الخاصة بالتعديل

على يسار الشاشة لديك ثلاث غرف دردشة تحت مسمى newbies يمكنك اختيار أي غرفة من الثلاثة

في إطار الكتابة تحتاج لكتابة أمر التعديل

/imagine prompt

وتقوم بكتابة النص الكتابي باللغة الإنجليزية كما سبق أن ذكرنا وتضغط مفتاح Enter على لوحة المفاتيح

خلال دقيقة أو دقيقتين سيتم دراسة النص الكتابي وتجهيز تصميم مناسب

يتم تجهيز 4 تصميمات مدمجة كنتيجة للنص يمكنك اختيار واحدة أو أكثر عن طريق الضغط على إحدى الخيارات (U1,U2,U3,U4) مع العلم أن u1 هي الصورة اليسرى في الصف الأول وu4 هي الصورة اليمنى في الصف الثاني

وكذلك يمكنك توليد نسخ مختلفة من نفس الفكرة باختيار (V1,V2,V3,V4)

من يمكنه الاستفادة من موقع ميد جيرني؟

المصممين لتوليد أفكار تساعدهم على تجهيز لوجوهات مختلفة وكروت دعائية أو الحصول على خلفيات مناسبة بجودة عالية ومجانية.

مطورين الويب للحصول على اقتراحات لمواقع ويب عصرية وبدرجات ألوان مناسبة.

المدونين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مهندسين الديكور لتوليد أفكار وتصميمات مناسبة ألوان عصرية.

مصممين الأزياء ومصانع الملابس.

في النهاية عزيزي القارئ الموقع يتميز بالكثير من المميزات والجميع يستطيع الاستفادة منه والحصول على نتائج مرضية، لذلك لا تتردد بالتجربة وترشيح المقال لأصدقائك