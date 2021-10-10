واتساب للأعمال يمكن تثبيته على أجهزة الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل أندرويد والايفون، وهو مصمم للأنشطة التجارية للتعامل مع العملاء بسهولة عبر بعض الأدوات البسيطة التي تسرّع من إرسال الرسائل كما أن تطبيق واتس اب يحتوي على الكثير من المزايا، فيما يلي نطلعكم على كيفية التسجيل في واتس اب للأعمال وطريقة استخدام أدوات واتساب بيزنس 2022.

خطوات التسجيل في واتس اب للأعمال

تطبيق واتس اب للأعمال هو أحد اصدارات واتس آب التابع لفيس بوك للمراسلات الفورية، وهو تطبيق مجاني تمامًا، ويمكن التسجيل في واتس اب للأعمال عبر اتباع التالي:

يتم الدخول إلى جوجل بلاي على الأندرويد.

ابحث عن واتساب للأعمال ثم اضغط عليه.

انقر على أيقونة تثبيت.

انتظر حتى تكتمل عملية التثبيت والتحقق من التطبيق.

انقر على زر فتح.

تنتقل إلى واجهة واتساب للأعمال عليك بالنقر على الموافقة والمتابعة للموافقة على شروط الخدمة.

اضغط على استخدم الرقم أو استخدام رقم آخر.

انتظر حتى الحصول على كود تفعيل الواتساب.

يمكنك الآن استخدام التطبيق للتحدث مع العملاء عبر الدردشات بسهولة.

استخدام أدوات واتس اب أعمال بيزنس 2022

إذا قمت باستخدام رقمك الخاص والمستخدم في واتس اب الأصلي يتم ترحيل سجلات الدردشة ومجموعاتك الخاصة عند تبديلك من واتساب الأصلي إلى حساب واتساب الاعمال.

يتوفر بتطبيق واتس اب اعمال أداة الاختصار السريع في الركن اليساري للواجهة للوصول إلى الكاميرا سريعًا متبوعة بكل من الحالة والمكالمات والدردشات.

كما يمكنك من خلال إعدادات حساب واتس اب بينزنس الشخصي عبر الملف الشخصي تغيير الصورة لتعبر من خلالها عن نشاطك، مع كتابة عنوان العمل، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت موقعك عبر خرائط جوجل ماب

عبر الإعداد اختار المجال الخاص بك وأضف الوصف الوظيفي للعمل التجاري الخاص بك، إلى جانب أيام وساعات العمل.

كما أتاح التطبيق إمكانية تسمية الدردشة وتصنيف الدردشات بين عميل جديد وطلب جديد وانتظار الدفع وإتمام الدفع والطلب، ويمكنك إضافة التصنيفات الأخرى التي تريدها مع تحديد لون لكل تصنيف كما يحلو لك.