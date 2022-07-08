يعتبر سناب شات من التطبيقات التي حظيت على إعجاب الكثير من الأشخاص فهو عبارة عن تطبيق مراسلة يعتمد عليه في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسومات والنصوص ويمكن أيضًا من خلاله أن يتم تبادل الرسائل بين الأصدقاء ويبحث الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في سناب شات.

كيفية التسجيل في سناب شات وعمل حساب عليه

في حالة إذا كنت مستجد على حساب شات وترغب في التعرف عليه فيلزم أن يتم الحصول على حساب خاص بكم على سناب شات وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في التسجيل في سناب شات:

أولًا يلزم أن يتم تثبيت تطبيق سناب شات على الهاتف الخاص بكم سواء إن كان يعمل بنظام الأندرويد أو كان الهاتف آبل.

فبعد ما يتم التحميل يتم التوجه إلى فتح التطبيق وبعد ذلك يتم النقر على أمر تسجيل.

بعد ذلك يتم كتابة البريد الإلكتروني ثم يتم كتابة كلمة المرور ويلزم أن يتم التأكد من عنوان البريد إلكتروني مع الحرص على تقديم رَقَم سري قوي لحماية الحساب من التعرض إلى السرقة.

ثم بعد ذلك يتم كتابة تاريخ الميلاد ثم النقر على أمر تسجيل.

يتم اختيار اسم مستخدم ويكون مختلف ويكون مناسب للهوية ويلزم أن يتم كتابة اسم المستخدم الأصلي بعد ذلك يتم النقر على أمر متابعة.

مع العلم أنه لا يمكن تغيير اسم المستخدم الخاص بكم لذلك يلزم اختيار اسم مناسب إليكم.

بعد ذلك يتم التحقق من رَقَم الهاتف وذلك ليتأكد سناب شات من كونك شخصية حقيقية وبعد ذلك سيساعدك سناب شات من الحصول على الأصدقاء وذلك من قائمة الاتصال الخاصة بجميع الأصدقاء ورقم الهاتف.

مميزات سناب شات

يوجد لتطبيق سناب شات الكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي: