كيفية التسجيل فى كلية الصيدلة جامعة الكويت وشروط التحويل

تعد كلية الصيدلة من الكليات المرموقة التى لا غنى عنها فى مجال العمل، وتتواجد كلية الصيدلة جامعة الكويت فى الجابرية بالقرب من كلية الطب، ويتم تدريس مناهجها بالغة الإنجليزية، كما يتم الحصول على البكالوريوس بعد سبع سنوات دراسة نظرية وعملية، وتقدم كلية الصيدلة جامعة الكويت العديد من المنح الدراسية لطلابها، وخلال مقالنا سوف نتناول كيفية التقديم فى كلية الصيدلة جامعة الكويت ورابط التسجيل.

كيفية التسجيل فى كلية الصيدلة جامعة الكويت 2022

بكل سهولة يستطيع الطلاب الجدد التسجيل فى كلية الصيدلة جامعة الكويت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمى لجامعة الكويت.

الضغط على خيار قبول الكلية.

الضغط على القبول لبرنامج البكالوريوس.

ثم تحديد تقديم طلب.

فى حقل إسم المستخدم يتم إدخال الرقم المدنى وذلك لتسجيل الدخول.

فى حقل كلمة المرور يجب إدخال أخر خمسة أرقام من رقم التعريف المدنى.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على خيار تقديم طلب.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال إسم المدرسة.

ثم الضغط على الإنتقال إلى الخطوة رقم 3.

يتم تحديد الرغبات الدراسية المناسبة ثم إختيار كلية الصيدلة.

رابط التسجيل فى كلية الصيدلة جامعة الكويت

وفرت جامعة الكويت رابط إلكتروني خاص بالجامعة يستطيع من خلاله كافة الطلاب الجدد التسجيل فى كلية الصيدلة جامعة الكويت وذلك عن طريق اتباع خطوات التسجيل السابقة والتعرف على جدول المحاضرات.

شروط التحويل من جامعات أخرى إلى كلية الصيدلة جامعة الكويت

توجد عدة شروط يجب توافرها حتى يتمكن أى طالب التحويل إلى كلية الصيدلة جامعة الكويت، والشروط كالتالى: