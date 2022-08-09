كيفية الانضمام إلى برنامج شركاء Free Fire والحصول على V Badge بطريقة سهلة

تحظى لعبة Free Fire بشعبية كبيرة في جميع دول الخليج والدول العربية، ويفضلها الكثير من محبي ألعاب الفيديو القتالية، ولذلك يبحث الكثير من محبي الألعاب عن أفضل الطرق الرسمية للحصول على “موقع شحن فري فاير عن طريق id” للحصول على الهدايا والمفاجأة التي تزيد من الحماس بين اللاعبين ومع خلال هذا المقال سوف نوضح لكم v badge code free fire؟ من خلال السطور التالية.

v badge code free fire

من المفترض أن بعض المواقع التي تقدم “أكواد فري فاير مجانية” لمعجبيها هي من بين الأكواد التي يودعونها كل يوم للحصول على جواهر فري فاير أو منازلهم، ويدعي لاعبون آخرون أنهم قادرون على الحصول على تلك الشارة، حقا لا يمكنك الحصول على هذه الشارة من خلال هذه الأكواد، هذا معطى ولا يوجد نزاع والطريقة الوحيدة هي الانضمام إلى برنامج فري فاير التابع.

طريقة الانضمام لشركاء برنامج فري فاير

لكيفية الحصول على شارة V كما ذكرنا أعلاه، يجب عليك إتباع الخطوات التالية بحرص شديد:

أولا، يجب عليك الإنضمام إلى برنامج شركاء Freefire، ويتم ذلك عن طريق إدخالها في هذه الصفحة والضغط على زر التقديم الآن، ” والذي سيظهر في أعلى يمين صفحة الموقع.

ثانيا، يجب تعبئة البيانات في النموذج الذي يظهر أمامك، ثم إرسالها.

ثالثا، انتظر بضع دقائق حتى تظهر أمامك.

أخيرا، سوف يتوفر الرد سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الانضمام لشركاء فري فاير

يشترط شرطان أساسيان من أجل الانضمام بشركاء فري فاير:

الشرط الأول أن تكون القناة لديها ما لا يقل عن 100،000 مشترك وحققت 300،000 مشاهد في الشهر الماضي.

ثانيا لابد من أن يدور المحتوي بشكل عام حول اللعبة، سواء نصائح أو لعب اللعبة أثناء عرض الفيديو، وهذه الشروط يجب على أي شخص يحملها تقديم طلب وانتظار الرد أم لا.

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