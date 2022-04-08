كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وأرقام الإشتراك وشروط التسجيل

تعد مسابقة الحلم واحدة من أهم المسابقات التي يهتم بها الملايين من العرب من جميع دول العالم، حيث تقدم مجموعة قنوات ام بي سي MBC مسابقة الحلم ويقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا حيث أعلن كل أسبوع عن أسماء الفائزين بمسابقة الحلم، المسابقة ث تعتمد على اتصال المشتركين إلى أرقام التواصل التابعة لكل دولة أو إرسال رسالة نصية بكلمة حلم أو Dream ثم يقومون بالإجابة بشكل صحيح على بعض الأسئلة التي يتم إرسالها، وهكذا يتم دخولهم في سحب على الجائزة الكبرى 500 ألف دولار أمريكي، أو الدخول في السحب على منزل الأحلام الذي يقدر 250 ألف دولار أمريكي، لذلك يحلمن الملايين بالفوز بمسابقة الحلم وستقدم لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وشروط التسجيل.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بجائزة رمضان 2022

يبحث ملايين الأشخاص من جميع دول العالم عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بنصف مليون دولار أو بمنزل الأحلام الذي يقدر 250 ألف دولار أمريكي، وسنقدم لكم خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم وهي:

أولاً يقوم المتقدم بإرسال رسائل نصية إلى الأرقام التابعة للدولة المقيم فيها.

يقوم المتقدم بكتابة كلمة حلم Dream أو Reve.

سيرسل إليك بعض الأسئلة على هاتفك المحمول لابد من الإجابة عليها بشكل صحيح.

قم بالإجابة على أكثر عدد ممكن من الأسئلة لكي يتم زيادة فرصتك بالفوز.

هكذا يتم اشتراك ودخولك في السحب على الجائزة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لابد على كل مشترك الاتصال على الأرقام الخاصة بالدولة التابع لها، والأرقام هي:

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة المملكة العربية السعودية على هذه الرقم: 650444.

من دولة الإمارات الاشتراك على هذا الرقم وهو: 6070.

الإشتراك في مسابقة الحلم من مصر على الأرقام التالية: 95458 أو 95450.

من دولة الكويت يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم علي هذا الرقم: 4141.

الإشتراك في مسابقة الحلم من سوريا على هذا الرقم: 1555.

من دولة البحرين الإتصال على الرقم التالي: 94000.

الإشتراك من دولة العراق على هذا الرقم: 2266.

الإشتراك في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم

هناك بعض الدول التي لم تحدد المسابقة لهم أرقام الإشتراك في مسابقة حلم، ولذلك وضعت أرقام لجميع دول العالم من أي مكان في العالم هو 0088216101092 أو علي هذا الرقم: 00821622775627، فمن خلال هذه الأرقام يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي من أي مكان في العالم أو من الرقم الموحد لبلدك.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2022