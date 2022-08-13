كيفية الاستعلام عن رصيد موبايلي إنترنت 1444.. والتواصل مع خدمة العملاء

شركة موبايلى هي من أكبر وأعرق شركات الاتصالات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات عديده لمشتركيها بجانب أن خدماتها مميزه لذلك تعتبر الخيار الأول والأمثل للمواطنين السعوديين، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها هي خدمة التحكم في استهلاك رصيد ويتناول المقال تفاصيل حول الاستعلام عن الرصيد.

الاستعلام عن رصيد موبايلي بيانات

يمكنك الاستعلام عن رصيدك بكل سهولة من خلال طرق عديدة وهى:

يمكنك أن تقوم بالاستعلام من خلال الاتصال على كود *1141*2#. إذا فشل الاتصال بهذا الكود فيمكنك الاتصال بكود*1411*1# أو الاتصال على كود *1422#. إذا أردت معرفة مدة صلاحية رصيدك فيجب الاتصال على كود *1411#. كما يمكنك الاستعلام عن رصيدك من خلال الموقع الرسمي الخاص بموبايلى. يمكنك معرفة المتبقي من رصيدك ومدة صلاحيته من خلال إرسال رسالة على رقم 1100 تحتوى على رقم 1411.

معرفة رصيد موبايلي بيانات عن طريق تطبيق موبايلي

الشركة تقدم الخدمات لتسهل على العملاء حيث قد صممت تطبيق للشركة تستطيع من خلاله معرفة تفاصيل باقاتك والعروض والاشتراكات أيضا، ويمكنك الاستعلام عن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى هي تحميل تطبيق موبايلى على جهازك المحمول.

تسجيل الدخول به من خلال رقم الجوال الخاص بك.

بعدها يظهر أمامك على الشاشة الرصيد المتبقي.

@dhboch حياك الله يمكنك معرفة كمية البيانات المتبقية بإرسال 1 الى 1411 ولمعرفة البيانات المستهلكة اضغط *1422# ثم اتصال — موبايلي (@Mobily) June 14, 2014

كود معرفة الدقائق المجانية المتبقية موبايلى

يمكنك الاستعلام عن الدقائق المجانية المتبقية لديك من خلال عدة طرق وهى:

يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بالشركة وهو 900. الاتصال على الرقم الآخر لهم وهو 1100. كتابة كود *1422# ثم النقر على اتصال. كما يمكنك أيضا أن تقوم بالاستعلام عن الرصيد المتبقي الخاص بخطوط مسبقة الدفع وذلك من خلال الاتصال على رقم *1411#.

معرفة رصيد بيانات موبايلى 300 جيجا

يمكنك الاستعلام عن رصيد موبايلى 300 جيجا بعدة طرق مختلفة وهى:

يمكنك الاستعلام بكل سهولة من خلال تطبيق موبايلى ويمكن الاستعلام عبر الاتصال على كود *1411#

رقم خدمة عملاء موبايلى

خصصت شركة موبايلى رقم موحد خاص بها ومن خلال هذا الرقم يتم الرد على أكثر الأسئلة الشائعة والاستفسارات الموجودة للشركة بجانب الرد عل الشكاوى المقدمة لهم، وذلك من خلال الرقم الموحد الخاص بها وهو 1100 وإذا كنت ممن يستخدموا شبكات أخرى فيمكنك الاتصال على رقم 0560101100.

معرفة رصيد موبايلى 150

يمكنك الاستعلام عن رصيد موبايلى 150 بطرق عديدة وهي: