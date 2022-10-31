كيفية استعادة حساب الفيس بوك بعد ايقافه

هناك عدة طرق تساعدك على استعادة حساب الفيس بوك بعد إيقافه حيث أنه يصادف بعض الأشخاص بعد القيام بتعطيل أو إيقاف الفيس بوك يرغبون في فتحه مرة أخري، وقد يواجه البعض إيقاف الحساب الخاص به من قبل الإدارة دون أن يعرف السبب وعند فتح الحساب يجد ظهور رسالة “تم تعطيل الحساب” وهنا يشعر بالإنزعاج لذلك سنتحدث خلال مقالنا اليوم عن كيفية استرجاع حساب تم تعطيله نهائيا بعدة طرق فتابعونا.

استعادة حساب الفيس بوك بعد إيقافه

من خلال موقعنا اليوم سنتعرف على كيفية استعادة حساب الفيس بوك بعد إيقافه سواء من قبل إدارة حساب الفيسبوك أو من خلال تعطيل الشخص حسابه نهائياً، حيث يقرر الكثير فجأة إيقاف الحساب ولكن يتردد ويرغب في استرجاعه مرة أخري، لذلك سنوضح بعض الطرق التي تساعدك على استرجاع حساب الفيس بوك بعد تعطيله بدون هوية.

كيفية استرجاع حساب تم تعطيله نهائيا

يمكنك استعادة حساب الفيس بوك بعد إيقافه، وذلك إذا قمت بحذف حسابك قبل أقل من 30 يومًا، إذا كان هذا ينطبق عليك لاستعادة حسابك عليك القيام بهذه الخطوات:

عليك الدخول على هذا الرابط من خلال تسجيل الدخول بفيسبوك.

أدخل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابك.

ثم أدخل كلمة المرور للصفحة الخاصة بك على الفيسبوك.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ستظهر لك خيارين، الأول “إلغاء حذف الحساب” بينما الثاني هو “تأكيد حذف الحذف نهائياً”.

عليك تحديد الاختيار الأول وهو “إلغاء حذف الحساب” وهنا يمكنك استعادة حساب فيس بوك بعد ايقافه.

كيفية استرجاع حساب الفيس بوك بعد تعطيله من قبل الإدارة