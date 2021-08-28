كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك

في هذا المقال سنتعرف على كيفية استعادة الملفات المحذوفة من الهاتف حيث انتشرت مؤخراً ظاهرة قيام كثير من مستخدمي الهواتف الذكية بحذف بعض الملفات عن طريق الخطأ.

قد يظن هؤلاء المستخدمون أنه لا توجد طريقة لاستعادة الملفات المحذوفة من الهاتف، لكن هذا الأمر غير صحيح، لذلك دعونا نتعرف عن طريقة استعادة الملفات المحذوفة من الهاتف الذكي خطوة بخطوة.

في مقالنا سنتحدث عن برنامج مع العلم أنه يوجد الكثير من البرامج الأخرى لاستعادة الملفات المحذوفة ولكننا اخترنا لكم هذا البرنامج لأنه الأفضل والأبسط في الإستخدام.

البرنامج هو Wondershare Dr.Fone ويقدم لكم إمكانية استعادة الملفات التالية:

الصور

مقاطع الفيديو

الملفات الصوتية

الوثائق أو المستندات

جهات الاتصال وأسماء المتصلين أو سجل المكالمات

رسائل

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من الهاتف عبر برنامج Wondershare Dr.Fone

ميزة هذا البرنامج أنه مناسب للاستخدام مع كافة الأجهزة. حيث أنه يعطي القدرة على استعادة الملفات أو البيانات من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف ذاته سواء كان الهاتف يعمل بنظام أندرويد أو IOS.

نحن ننصح بإستخدام البرنامج على الحاسوب نظراً لتوافر بعض الميزات التي لا تكون متوفرة عند استخدامه على الهاتف.

خطوات تشغيل برنامج Wondershare Dr.Fone

الرجاء اتباع الخطوات التالية:

الاتصال مع الهاتف عبر وصلة USB

قم بتوصل الحاسوب بالهاتف الذكي الخاص بك من خلال وصلة USB.

انتبه: خذ في اعتبارك أن تقوم بتفعيل مصحح الأخطاء بالهاتف الذكي الخاص بك أي كان نوعه أي سواء أندرويد أو IOS وذلك قبل توصيل بالهاتف من خلال وصلة USB.

إنشاء Root مؤقت للجهاز

في هذه الخطوة سيعمل برنامج Wondershare Dr.Fone على فحص هاتفك الذكي بغرض اكتساب صلاحيات لمدير النظام Root.

انقر على خيار (امنح وتابع)

هذا الخيارهو لطلب الحصول على الصلاحيات الخاصة بمدير النظام للأدوات التالية:

Fone For Andorid ADB Shell

قم بالضغط على “امنح” للمتابعة.

اختر نوع الملفات المحذوفة من الهاتف وقم باستعادتها

هذه الخطوة تتمثل في اختيار أنوع الملفات التي تود استعادتها:

سجل الهاتف الرسائل الرسائل على تطبيق الواتساب الملفات الصوتية مقاطع الفيديو المستندات والوثائق

هناك ثلاثة خيارات متاحة أمامك وعليك اختيار ما يلائم متطلباتك:

القيام بفحص الملفات المحذوفة فقط. القيام بفحص جميع الملفات على الهاتف. الفحص المتقدم، ويتم اللجوء لهذا الخيار في المرحلة الأخيرة.

بعد اختيار الخيار المناسب قم بالنقر على التالي لكي تنتقل للخطوة القادمة.

انقر على Retry (خطوة غير أساسية)

هذه الخطوة غير أساسية بمعنى أنها قد تظهر أمامك وقد لا تظهر حيث يستكمل البرنامج فيها عملية الفحص المختارة.

وفي حالة ظهور مشكلة ما تظهر هذه الخطوة، ففي الأغلب تعود المشكلة للصلاحيات.

انقر على خيار Recovery

بعد انتهاء عملية الفحص سترى أن خيار Recovery قد أصبح مفعلاً، قم بتحديد المكان المناسب لحفظ الملفات التي سيتم استعادتها واضغط التالي.

سيبدأ البرنامج بالبحث عن الملفات المحذوفة وسيقوم باستعادتها وحفظها على هاتفك من جديد.

وبذلك نكون قد أتتمنا خطوات استعادة الملفات وتعرفنا على كيفية استعادة الملفات المحذوفة من الهاتف.