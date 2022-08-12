كيفية استرداد حساب الفيس بوك

الكثير يسأل عن كيفية استرجاع فيسبوك وتسجيل الدخول إليه أخرى، حيث كثيرًا ما تسمع من الأصدقاء عبارة ” اريد الدخول إلى حسابي في الفيسبوك، ساعدوني” هذا ما سنقوم بتوضيحه وبالتفصيل خلال مقالنا هذا.

استرداد حساب الفيس بوك

يُعد موقع الفيس بوك من أشهر وأبرز مواقع التواصل الإجتماعي التي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة.

تعتبر المنصة من أكثر المنصات حماية لخصوصية المستخدم والأكثر أمانًا.

رغم ذلك فقد تتعرض بعض الحسابات للإغلاق لعددٍ من الأسباب,

ترجع بعضها لنسيان كلمة المرور أو قيام إدارة الفيس بوك بإغلاق الصفحة لمخالفتك سياستهم.

خطوات تسجيل الدخول إلى الفيس بوك على أجهزة Android وiOS

التوجة إلى متجر جوجل بلاي والقيام بتحميل التطبيق ثم تثبيته هذا لمستخدمي أندرويد، أما مستخدمي اجهزة ipad أو iphone فتوجه إلى متجر آب ستور App store.

القيام بفتح تطبيق الفيس بوك وتسجيل كافة بياناتك والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول أو login.

استرجاع حساب الفيسبوك في حالة نسيان كلمة المرور

فتح تطبيق فيسبوك على جوالك الذكي والنقر على ” هل نسيت كلمة المرور”.

القيام بإدخال رقم الهاتف الخاص بحسابك ثم النقر على البحث على حسابك.

النقر على البريد الإلكتروني في حالة إستخدامك البريد الإلكتروني لإنشاء حسابك على الفيس بوك ثم الضغط على البحث عن حسابك.