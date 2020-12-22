كيفية استخدام وضع القيادة المساعد في خرائط جوجل

تتميز خرائط Google بملاحة رائعة وتتبع الطرق والأماكن خطوة بخطوة، ولكن من المهم عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، حرصًا على السلامة العامة، لهذا السبب تحتوي الخرائط على وضع القيادة الذي يعمل بمساعد Google، والذي يضع الاختصارات الشائعة في متناول اليد، وفي هذه المقالة شرح لـ كيفية استخدام وضع القيادة والسير على الطريق.

كيفية استخدام وضع القيادة في خرائط جوجل

الخطوات

يجدر الإشارة إلى أن وضع القيادة هو ميزة تستخدم كل من خرائط Google ومساعد Google، وهي ميزة متاحة فقط للأجهزة التي تعمل بنظام Android 9 وأعلى، ويتطلب أن يكون الجهاز في اتجاه عمودي.

أما طريقة استخدام ميزة وضع القيادة فهي كما يلي:

أولا يجب أن يكون تثبيت كل منخرائط جوجل و مساعد جوجل على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

الاشتراك في وضع القيادة، وللقيام بذلك، قل “Hey Google” ، أو مرر سريعًا من الزاوية السفلية لتشغيل مساعد

بعد ذلك انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن لفتح إعدادات المساعد.

مرر عبر قائمة الإعدادات وانقر على “التجول”

حدد “وضع القيادة” في الجزء السفلي.

تأكد من تشغيل “وضع القيادة”،يمكنك أيضًا السماح أو رفض المكالمات والرسائل الواردة أثناء القيادة. (5)

في نفس القائمة، انقر على “اكتشاف Hey Google”.

ينقلك هذا إلى إعدادات اكتشاف “Ok Google” الخاصة بالمساعد،ولاستخدام المساعد أثناء القيادة دون لمس هاتفك، قم بتبديل خيار “أثناء القيادة”.

بعد ذلكلاستخدام وضع القيادة ، افتح خرائط Google ، وابحث عن المكان الذي تريد الذهاب إليه ، ثم انقر فوق “ابدأ” لبدء التنقل.

إذا كنت تستخدم وضع القيادة للمرة الأولى، وظهرت رسالة تسألك عما إذا كنت تريد “تجربة ذلك” ، فانقر عليها.

ستكون الآن في وضع القيادة،يوجد أيضًا شريط أدوات في الأسفل مع وصول سريع إلى مساعد Google والتطبيقات، اضغط على أيقونة الشبكة لفتح App Launcher.

يوفر المشغل وصولاً سريعًا إلى أي تطبيقات أو إجراءات قد تحتاجها أثناء القيادة، في الجزء العلوي، توجد اختصارات لواجهات “المكالمات” و “الرسائل” المبسطة، يقترح زر “الوسائط” أشياء يمكنك بدء الاستماع إليها على الفور دون فتح أي تطبيقات.

كيفية استخدام وضع القيادة واستخدام الأوامر الصوتية لقيادة أكثر أمانًا

يعد استخدام الأوامر الصوتية أكثر أمانًا أثناء القيادة، ما عليك سوى قول “Hey Google” ، أو النقر على رمز المساعد، ثم قول أي من الأوامر المفيدة التالية:

“قم بإجراء مكالمة”: إجراء مكالمة أو اتصل بـ (جهة الاتصال)

الرد على مكالمة : سيقول المساعد اتصال من “جهة اتصال، هل تريد استلامه؟ “

سيقول المساعد اتصال من “جهة اتصال، هل تريد استلامه؟ “ أرسل رسالة: أرسل رسالة إلى “جهة الاتصال” أو “أرسل رسالة”.

احصل على رسائلك: “اقرأ رسائلي”.

الاستماع إلى الموسيقى: “تشغيل (فنان)” أو “تشغيل (النوع).

في الختام فكرة وضع القيادة هي إبقاء عينيك على الطريق قدر الإمكان ويجعلك سائقًا أكثر أمانًا.