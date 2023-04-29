كيفية استخدام تطبيق تمبلر ورابط تحميله للأندرويد والآيفون

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت كثيرة في زمننا الحالي، فهناك تويتر وفيسبوك وانستجرام والعديد من المنصات الأخرى، وهذه المنصات توفر للمستخدمين الكثير من المميزات الرائعة التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعلي، مثل إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وإرسال الرسائل النصية والصوتية ومشاركة المرفقات مثل الصور والفيديوهات وما إلى ذلك، واستخدام هذه المنصات الرقمية أصبح من الأشياء الضرورية بالنسبة لجميع المستخدمين، وعلى الرغم من كل هذه المميزات إلا أنها أصبحت من الطرق المعتادة وأصبحت ضمن الروتين اليومي لذلك يبحث المستخدمين دائماً عن المنصات الاجتماعية الجديدة مثل منصة تمبلر.

قد لا يعرف الجميع عن منصة تمبلر التي تعتبر منصة التواصل الاجتماعي المختلفة والرائعة والمميزة مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث أن تمبلر يعتبر موقع إلكتروني موجود على الإنترنت يمكنك الدخول إليه وتصفح المنشورات وآخر التطورات والأحداث مثل منصة تويتر، كما أصبح متوفر تطبيق ذكي الآن ويمكن تحميله على هاتفك بكل سهولة وبساطة، سواء من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو من متجر آب ستور إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل ios.

ما هو تطبيق تمبلر

حسناً فكرة التطبيق بسيطة ورائعة للغاية ويمكن للجميع التعامل مع التطبيق بكل سهولة، حيث أن هناك تشابه إلى حد ما مع تطبيق تويتر، بما أن فكرة التطبيق تتمثل في مشاركة التدوينات القصيرة سواء كانت تلك التدوينات عبارة عن نصوص أو صور أو مقاطع فيديو أو صور متحركة GIF، وبالتالي يقوم المستخدم بمشاركة هذه التدوينات القصيرة على صفحته الرسمية على منصة التطبيق الرئيسية، بحيث يمكن للمستخدمين الآخرين رؤيتها والتفاعل معها وحتى التعليق على هذه التدوينات، كما يمكن للمستخدمين الآخرين متابعة بعضهم البعض على تطبيق تمبلر، مما يعني أنه يمكنك متابعة أحد الحسابات على تمبلر ورؤية المنشورات الجديدة الخاصة بهذا الحساب والتفاعل معها والتعليق على هذه التدوينات في خانة التعليقات.

يمكنك مواكبة آخر التطورات ومتابعة آخر الأحداث التي يتم نشرها على منصة تمبلر والتفاعل مع المنشورات والتعليق عليها، وإذا وجدت تدوينة نالت إعجابك بالفعل يمكنك إعادة نشرها بكل سهولة، فكما ذكرنا أن الفكرة مشابهة تماماً لتطبيق تويتر.

تم إنشاء منصة تمبلر وإطلاقها للمستخدمين لأول مرة في عام 2007، والآن تضم المنصة أكثر من 600 مليون مدونة، وفي الواقع هناك الكثير من المستخدمين من جميع أنحاء العالم يستخدمون منصة تمبلر من أجل مواكبة ومتابعة آخر التطورات والأحداث والآراء التي يتم تبادلها بين أفراد مجتمع تمبلر، كما تعتبر منصة تمبلر منصة مجانية تماماً ولا تحتاج من المستخدمين دفع رسوم او مصاريف للاشتراك بها أو ما شابه، وكما ذكرنا أيضا إذا كنت لا ترغب في تحميل التطبيق على هاتفك يمكنك بكل بساطة زيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة تمبلر من أجل التصفح واكتشاف آخر المنشورات، كما يمكنك إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لاكتشاف مميزات المنصة، وفي الواقع من أبرز مميزات تمبلر أنه يضم أكثر من 18 لغة مختلفة، مما يعني أنه يمكنك استخدام أي لغة ترغب بها إذا كنت متواجد في دولة أخرى غير الدول التي تستخدم اللغة العربية.

كيفية إنشاء حساب على تمبلر

إذا كنت ترغب في تحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد يمكنك تحميل التطبيق من “هنا“.

إذا كنت ترغب في تحميل التطبيق على هاتفك الآيفون يمكنك تحميل التطبيق من “هنا“.

أما إذا كنت ترغب في الدخول إلى الموقع الرسمي عبر متصفح الإنترنت على هاتفك فيمكنك الدخول من “هنا“.

1- قم أولاً بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول.

2- بعدها في الشاشة الرئيسية قم بالضغط على خيار “البدء الآن”.

3- الآن قم باختيار الطريقة التي تناسبك لإكمال إجراءات إنشاء الحساب الخاص بك على المنصة، سواء كنت ترغب في إنشاء الحساب عبر تسجيل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

4- بعدها قم بإدخال كلمة المرور الجديدة الخاصة بحسابك على تمبلر.

5- قم الآن بإكمال البيانات المطلوبة منك مثل تاريخ الميلاد لتحديد عمرك، ويجب عليك العلم أنه لا يسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بإنشاء حساب على منصة تمبلر.

6- الآن بعد إكمال إنشاء الحساب، ستظهر لك الاهتمامات الخاصة بك، قم باختيار الاهتمامات لكي تظهر لك التدوينات على الصفحة الرئيسية بحسب اهتماماتك.

7- الآن سيتم توجيهك لصفحة التحكم الرئيسية بالمنصة، وبالتالي ستظهر لك نافذة بها بعض أسماء المدونين الآخرين على المنصة لكي تتابعهم، كما أن هؤلاء المستخدمين أو المدونين يشاركون اهتماماتك التي قم باختيارها.

8- في النهاية الآن يمكنك البدء في إنشاء وتنمية المدونة الخاصة بك على المنصة ومتابعة المدونين الآخرين ومشاركة الآراء الخاصة بك على الصفحة الرسمية.