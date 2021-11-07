كيفية استخدام الواتساب بدون إنترنت على الأندرويد والايفون وفتح أكثر من حساب.

أتاح تطبيق الواتساب ميزات عديدة منها استخدام الواتساب بدون إنترنت على الأندرويد والايفون من خلال ربط أجهزتهم المختلفة بجهاز رئيسي، تستطيع من خلاله إرسال واستقبال رسائل بدون أن يكون الجهاز الأساسي متصل بالإنترنت، وليس فقط هذه الميزة بل يقدم التطبيق عدد غير قليل من المزايا الأخري التي نستعرضها إليكم عبر هذا التقرير المفصل.

كيفية استخدام الواتساب بدون إنترنت على الأندرويد والايفون

كشف المطورين عن التطبيق الشهير WhatsApp عن مزايا جديدة تتضمن استخدم الواتس اب بدون إنترنت على الأجهزة المتعددة يتمكن من الإستفادة من هذه الميزة حاملي أجهزة الأندرويد والايفون، حيث تتمكن من تشغيل هذه الميزة من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية جاءت كالتالي:



الدخول على الواجهة الرئيسية للهاتف وفتح تطبيق الواتس اب.

تفعيل خيار نقطة الوصول.

النقر على زر إضافة في يمين أعلي الشاشة.

تسجيل البيانات والمعلومات كالتالي (الإسم: WhatsApp)، (الإنترنت: npn)، (proxy: 127.0.0.01)، (نقطة الوصول: 8080).

انقر على زر حفظ.

كما يمكنكم أيضاً تشغيل الواتساب بدون إنترنت من خلال طريقة رائعة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال رابط وأتساب بدون انترنت.

خطوات تشغيل حسابين واتساب على جهاز واحد

دائما ما يقدم الواتساب تحديثات جديدة، يمكنكم الآن الإطلاع عليها من خلال رابط تحديثات الواتساب، فجاء من بين تلك التحديثات كيفية تشغيل أكثر من وأتساب وهي آلية جديدة تتمكن من استخدامها عن طريق 3 طرق.

الطريقة الأولي لفتح اكثر من حساب على الواتساب هي من خلال تحميل تطبيق parallel والذي يقدم عملية نسخ للتطبيقات مما يتيح للمستخدم إضافة أكثر من حساب على جهاز واحد، ربما لا يحب هذه الطريقة الكثير من الأشخاص بسبب تنزيل برامج وتطبيقات من المتجر سواء جوجل بلاي أو ابل ستور.

الطريقة الثانية في تشغيل حسابين أو أكثر من الواتساب على جهاز واحد بدون استخدام برامج تتم من خلال استخدام ميزة التطبيقات المزدوجة، والمتاحة في معظم الأجهزة الحديثة، وتتيح هذه الميزة انشاء نسخة ثانية لاي تطبيق موجود على الجهاز مثل تطبيق الواتساب، تتم خطوات هذه الطريقة من خلال الدخول إلي الإعدادات ثم إختيار تطبيق واتساب ثم عمل نسخة احتياطية.

على جانب آخر تعد أبرز مزايا تطبيق واتساب الجديدة هي مشاهدة المحادثات والصور المحذوفة، فيما يمكنكم الإستفادة من خدمات WhatsApp messenger الجديدة مثل قراءة الرسائل بدون فتحها.

وصلنا معكم للختام في شرح كيفية استخدام الواتساب بدون إنترنت على الأندرويد والايفون وفتح أكثر من حساب.