كيفية ارسال موقعك الجغرافي في واتس اب لجهة اتصال باستخدام GPS بالصور

أحيانًا تحتاج إلى ارسال موقعك الجغرافي في واتس اب لجهة اتصال محددة باستخدام GPS إما لفترة زمنية محددة يتمكن من خلالها الفرد المرسل إليه من تتبع موقعك الجغرافي خلالها، أو بإرسال الموقع الحالي فقط، ولهذا فقد أتاح واتساب خدمة إرسال الموقع الجغرافي في واتس اب لجهة اتصال باستخدام محدد المواقع الجغرافية جوجل خرائط، تابع للتعرف على التفاصيل بالخطوات والصور.

كيفية ارسال موقعك الجغرافي في واتس اب لجهة اتصال

فتح تطبيق واتس اب.

ثم اختيار الدردشة من بين الدردشات للشخص الذي ترغب في ارسال له موقعك، وإذا لم يكن بالدردشات لديك فيمكنك النقر على الدائرة الخضراء الموجودة بالأسفل للانتقال إلى جهات الاتصال واختيار من تريد.

افتح نافذة الدردشة، ثم اضغط على علامة الدبوس الورقي الموجودة بجوار صندوق المراسلة الموجود بالأسفل.

ثم انقر على الموقع.

يتم فتح نافذة إرسال الموقع اضغط على الإعدادات لتتمكن من فتح الأذونات وتشغيل الموقع.

ثم عد أدراجك مرة أخرى لتظهر لك نافذة بالخريطة الخاصة بموقعك، وبالأسفل تجد خيارين الأول مشاركة الموقع المباشر، والآخر إرسال موقعك الحالي بدقة تصل إلى 24 متر.

اختار إرسال موقعك الحالي ليتم ارسال موقعك الحالي فقط دون تتبع.

طريقة مشاركة الموقع المباشر في واتس اب

باتباع الخطوات السابقة قم باختيار مشاركة الموقع المباشر بدلًا من إرسال موقعك الحالي، ثم اتبع التالي:

عند الضغط على مشاركة الموقع المباشر تظهر لك نافذة سيتمكن المشاركون في هذه الدردشة من رؤية موقعك مباشرةً. تتيح لك هذه الخاصية مشاركة موقعك لفترة زمنية تختارها أنت حتى عندما لا تستخدم التطبيق. يمكنك التوقف عن مشاركة موقعك في أي وقت كان.



انقر على زر متابعة، لتظهر لك نافذة جديدة بالخريطة الحالية وأسفلها مشاركة الموقع المباشرة، عليك منها اختيار المدة الزمنية التي ترغب بها 15 دقيقة – ساعة 1 – 8 ساعات.