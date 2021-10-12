كيفية إيقاف التعليقات على منشور في صفحة فيسبوك 2022
يدل وجود تعليقات على المنشورات الخاصة بك على أنها تنال شعبية كبيرة سواء كانت هذه المنشورات تروج لأفكارك أو لمنتجات خاصة بك أو تعبر عن شئ بداخلك، ولكن في مقابل هذا يوجد شرح طريقة لتعطيل التعليقات على المنشورات الخاصة بك التي تحددها بعض السياسات عن طريق إدارة(Facebook).
ضوابط تعطيل التعليقات في Facebook
أصبح بإمكانك تحويل المنشورات الشخصية التي تطلقها على الصفحة الخاصة بك على (Facebook) إلى عامة حتى يمكنك إدارة التعليقات عليها.
- في حال كانت المنشورات لك، فلن يصبح بإمكان أي شخص آخر الاطلاع عليها ومشاهدتها، وبالتالي لن يصبح لديها أي تعليقات من قبل الأشخاص الآخرين.
- في حال كانت هذه المنشورات عامة ومرئية، فإنه بإمكانك تعطيل تشغيل التعليقات لكل الأشخاص الآخرين، ولكن يمكنك جعل التعليقات متاحة للأصدقاء فحسب.
- أما بالنسبة للمجموعات، فإن الأمر يختلف.
- في حال كنت مسؤولاً عن المجموعة أو مشرفا فيها، فهذا يمكنك من إيقاف التعليقات بشكل كامل على كافة المنشورات في هذه المجموعة.
كيفية تعطيل التعليقات على المنشورات الخاصة بك على (Facebook)
بإمكانك فقط تبديل الأشخاص الذين باستطاعتهم التعليق على مشاركتك من مشاركات عامة إلى مشاركات عامة معينة، من خلال إدارة التعليقات على مشاركاتك يمكنك تنفيذ الخطوات الآتية بصورة أفضل عبر الحساب الخاص بك على (Facebook) من خلال (Windows، أو Linux، أو Chromebook)، ويمكنك أيضاً إكمالها من خلال تطبيق (Android، و iPhone) مع اختلاف بعض النقاط.
- عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على (Facebook).
- هناك سهم على الجانب الأيمن من الشريط العلوي، قم بالضغط عليه.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات، اختر منها (الإعدادات والخصوصية).
- وبعدها انتقل إلى الإعدادات.
- ستجد قائمة كبيرة في صفحة الإعدادات من الخيارات الموجودة على الجانب الأيسر، انتقل إلى المنشورات العامة.
- يوجد خيار في صفحة التعليقات على المنشورات (من يمكنه متابعتي)، بجانبه اضغط عليه في حال انك تريده سواء عامًا أو خاصا.
- بعدها مرر لأسفل تجاه الخيار السفلي، والذي يتمثل في (تعليقات المنشورات العامة)، قم باختيار إما (عام، أو أصدقاء، أو أصدقاء الأصدقاء).
- في الخطوة الأخيرة سيصبح لديك (3) خيارات وسنوفر لك شرحا كاملا لها قبل الاختيار عام، مما يشير إلى أن أي شخص يمتلك حساب على (Facebook) بإمكانك مشاهدة المنشورات الخاصة بك والتعليق عليها، سواء أكان هذا الشخص صديق أم لا.
- أم خيار أصدقاء حسابك فحسب هم من يمتلكون القدرة على نشر التعليقات على المنشورات الخاصة بك، وفي حال قمت بالإشارة إلى صديق في المنشورات الخاصة بك، فيمكن لأصدقاء هذا الشخص أيضا التعليق على منشوراتك الخاصة، حتى لو كان المنشور للأصدقاء فقط.