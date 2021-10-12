كيفية إيقاف التعليقات على منشور في صفحة فيسبوك 2022

يدل وجود تعليقات على المنشورات الخاصة بك على أنها تنال شعبية كبيرة سواء كانت هذه المنشورات تروج لأفكارك أو لمنتجات خاصة بك أو تعبر عن شئ بداخلك، ولكن في مقابل هذا يوجد شرح طريقة لتعطيل التعليقات على المنشورات الخاصة بك التي تحددها بعض السياسات عن طريق إدارة(Facebook).

ضوابط تعطيل التعليقات في Facebook

أصبح بإمكانك تحويل المنشورات الشخصية التي تطلقها على الصفحة الخاصة بك على (Facebook) إلى عامة حتى يمكنك إدارة التعليقات عليها.

في حال كانت المنشورات لك، فلن يصبح بإمكان أي شخص آخر الاطلاع عليها ومشاهدتها، وبالتالي لن يصبح لديها أي تعليقات من قبل الأشخاص الآخرين. في حال كانت هذه المنشورات عامة ومرئية، فإنه بإمكانك تعطيل تشغيل التعليقات لكل الأشخاص الآخرين، ولكن يمكنك جعل التعليقات متاحة للأصدقاء فحسب. أما بالنسبة للمجموعات، فإن الأمر يختلف. في حال كنت مسؤولاً عن المجموعة أو مشرفا فيها، فهذا يمكنك من إيقاف التعليقات بشكل كامل على كافة المنشورات في هذه المجموعة.

كيفية تعطيل التعليقات على المنشورات الخاصة بك على (Facebook)

بإمكانك فقط تبديل الأشخاص الذين باستطاعتهم التعليق على مشاركتك من مشاركات عامة إلى مشاركات عامة معينة، من خلال إدارة التعليقات على مشاركاتك يمكنك تنفيذ الخطوات الآتية بصورة أفضل عبر الحساب الخاص بك على (Facebook) من خلال (Windows، أو Linux، أو Chromebook)، ويمكنك أيضاً إكمالها من خلال تطبيق (Android، و iPhone) مع اختلاف بعض النقاط.