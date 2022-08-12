كيفية إنشاء حساب جيميل على الهاتف بكل سهولة خطوة بخطوة

قد تتساءل ما هي أهمية إنشاء حساب جيميل وما هي الفائدة منه، يعتبر إنشاء حساب جيميل مهم للغاية حيث أن الجيميل أصبح يستخدم في كل شيئ، مثلا تحتاجه في تفعيل بعض الهواتف الجديدة وقد تحتاجه في إنشاء حسابات أخرى مثل إنشاء حساب أدسنس أو إنشاء حساب بايبال، كما يمكنك أيضا إستعماله لتسجيل عضوية في أحد المواقع أو للتواصل مع الناس، إذن كما ترى فإن إنشاء حساب جيميل أصبح ضروريا للغاية ولا مفر منه، وتحتاج الآن إلى تعلم الطريقة الصحيحة لعمله الآن وبدون تماطل.

في الحقيقة إنشاء حساب جيميل على الهاتف ليس بالشيئ الصعب وتحتاج فقط إلى إتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل إنشائه، إنما الصعب إيجاد نصائح حول الإستعمال الجيد لهذا الجيميل من أجل عدم فقدانه أو سرقته،أو عدم الوقوع في مشاكل مع شركة جوجل، لذا دعنا في الأول نتعرف على بعض النصائح المهمة.

عند إنشاء حسابك جيميل لا تقم بمشاركة معلوماته مع أي أحد كيف ما كان.

حساب جيميل يستخدم في أغلبية المواقع الموجودة على جوجل التي تطلب توفرك عليه لا تدخله في المواقع الغير موثوقة.

إذا أردت إنشاء قناة يوتيوب ستحتاج إلى gmail لذلك في حال نجاح هذه القناة قد تفقدها ويتم سرقتها لك في حال أنك كنت تشارك معلومات جيمايلك مع أي أحد.

عند إمتلاكك لحساب جيميل قم بعمل التحقق بخطوتين أي إستعمال كلمة السر أولا والتحقق من هاتفك ثانيا وبالتالي تضمن أمان حسابك بشكل كبير.

خطوات إنشاء حساب جيميل على الهاتف:

الخطوة الأولى هي التوجه لهذا الرابط من هنا https://accounts.google.com/SignUp من أجل إنشاء حساب جيميل على الهاتف باللغة العربية .

الخطوة الثانية: بعد توجهك لهذا الرابط تحتاج الآن إلى إدخال معلوماتك ومن الأفضل أن تكون حقيقية.

الإسم الأول وهو إسمك الشخصي مثل إلياس، خالد، رشيد…

الإسم العائلي: وهو الإسم الذي تشتركه مع أبيك أو عائلتك بصفة عامة.

إسم المستخدم: وهو الإسم الذي ستحتاجه لتسجيل دخولك لهذا الحساب يمكنك إستعمال مثلا ilyas456 أو khaled879… وعند إدخاله سيكتب على هذا الشكل [email protected]

كلمة المرور: يفضل أن تكون مزيج من الأرقام والحروف على هذا الشكل abcABC123 من أجل أمان أفضل.

الخطوة الثالثة: ستنبتق الآن لك نافذة تحتوي على مايلي.

رقم الهاتف وهو إختياري يمكنك إدخاله لإسترجاع حسابك في حال فقدانه.

بريد إلكتروني في حال كنت تملكه من أجل لإسترجاع حسابك في حال فقدانه.

يوم وشهر وسنة ميلادك يمكنك إدخالهما بشكل صحيح أو بالشكل الذي تريد ويستحسن أن تكون معلومات صحيحة.

الجنس: أي ذكر أم أنثى.

بعدها ستنبثق لك هذه الصورة يمكنك الضغط على موافقة وإلإنتقال إلى الخطوة الأخرى.

والآن قم بالموافقة على الخصوصية والبنود.



إذن الآن مبروك عليك لقد نجحت في إنشاء حساب جيميل خاص بك يمكنك البدأ في إستعماله.

شرح التوجه إلى حسابك جيميل والواجهة الموجودة في الحساب

بعد إنشاء حساب جيميل الخاص بك ستنبثق لك الواجهة الموجودة في هذه الصورة إضغط على gmail كما هو موضح في الصورة للإنتقال إلى الواجهة الرئيسية.

عند الدخول إلى الواجهة الرئيسية سنبثق لك رسالة ترحيب قم بالضغط عليها أو اتركها كما هي لا مشكلة.

– في الأعلى توجد كلمة إنشاء يمكنك من خلالها إنشاء رسالة لأحد ما وإرسالها لها إنطلاقا من حساب جيمايل الخاص به.

– البريد الوارد هي الرسائل التي وصلتك على حسابك جيميل

– المميزة بنجمة وهي الرسائل التي قمت بتميزها عن غيرها ووضعت فوقها نجمة.

– المؤجلة هي الرسائل التي كنت سترسلها في الحال إلى أنك قمت بحفضها وتأجيل إرسالها.

– البريد المرسل ستجد هنا جميع الرسائل التي نجحت في إرسالها إلى الآخرين.

الرسائل الإجتماعية: غالبا تعبر عن الرسائل التي تأتيك بخصوص حساباتك في وسائل التواصل الإجتماعي.

الرسائل الترويجية: هي إشهارات من جوجل.

تغيير كلمة السر في gmail

في حال أنك نسيت كلمة السر الخاصة بحسابك جيميل يمكنك تغييرها بسهولة وذلك عبر الدخول إلى الرابط التالي https://myaccount.google.com/signinoptions/password ثم إضغط على كلمة نسيت كلمة السر كما هو موضح في الصورة.

سيعطيك الخطوات التي يمكنك عملها من أجل تغير كلمة المرور الخاصة بك وأبرزها إرسال رسالة تأكيد إلى رقم هاتفك عند تأكيد رقم هاتفك سينبثق لك خيار تغير كلمة السر إضغط عليه وقم بتغييرها.

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