كيفية إنشاء حساب أدسنس بعد تحديثات جوجل 2022

يبحث بعض المبتدئين عن كيفية إنشاء حساب جوجل أدسنس لكي يستطيعوا الربح منه ولكن لا يجدون مرادف بحثهم لذلك قرننا اليوم شرح إنشاء حساب جوجل أدسنس للربح منه.

ما هو جوجل أدسنس

جوجل أدسنس هو برنامج يسمح لناشري مواقع الويب بوضع إعلانات جوجل المستهدفة على مواقعهم وكسب المال عندما ينقر الزوار على الإعلانات. البرنامج مجاني للانضمام إليه، وسهل الإعداد. بمجرد قيامك بالتسجيل وإضافة الرمز إلى موقع الويب الخاص بك، ستقدم Google الإعلانات المناسبة بناءً على محتوى موقعك. عندما ينقر الزائر على أحد الإعلانات، ستربح عمولة من Google.

مميزات جوجل أدسنس

يقدم Adsense مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله خيارًا جذابًا لأصحاب مواقع الويب، بما في ذلك القدرة على تخصيص شكل ومظهر الإعلانات، والقدرة على استهداف جماهير محددة. تقدم Adsense أيضًا تقارير مفصلة تسمح لأصحاب مواقع الويب بتتبع تقدمهم وأرباحهم.

تعلم إنشاء حساب جوجل أدسنس

يعد إنشاء حساب في برنامج جوجل أدسنس عملية سهلة كل ما عليك الدخول هنا إلى موقع جوجل أدسنس ثم تسجيل الدخول بحساب الجيميل أو حساب جوجل بعد ذلك إدخال اسمك في خانة الاسم ورابط موقعك في خانة الموقع الإلكتروني وإن لم يكن لديك موقع إلكتروني كل ما عليك فعله هو تحديد خيار ليس لدي موقع إلكتروني ثم تحديد البلد والموافقة على الشروط والضغط على كلمة إنشاء حساب هكذا تم إنشاء حساب جوجل أدسنس الآن أنت تحتاج إلى ربطه بموقعك الإلكتروني أو قناة اليوتيوب لبدء عرض الإعلانات عليهما وطريقة ربط الموقع الإلكتروني في جوجل أدسنس كالآتي:

طريقة ربط الموقع الإلكتروني بجوجل أدسنس

يعد ربط موقع الويب الخاص بك بحسابك في Google Adsense عملية بسيطة. أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Adsense الخاص بك وانقر فوق علامة التبويب “مواقع الويب”. بعد ذلك، انقر فوق الزر “إضافة موقع” وأدخل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك. بمجرد إضافة موقعك، ستحتاج إلى نسخ ولصق جزء من التعليمات البرمجية في كود HTML الخاص بموقعك بمعني ستعطيك ادسنس كود برمجي عليك لصقه في الأكواد البرمجية الخاصة بموقعك تحديدا تحت وسم<head> إن كان موقعك يعمل على بلوجر. وإن كان على ووردبريس بإمكانك إتباع الخطوات التي سيذكرها لك ادسنس في فيديو تعليمي لأصحاب الووردبريس. سيسمح هذا الرمز الذي لصقته لـ Google بعرض الإعلانات على موقعك بعد مراجعته. أخيرًا، تأكد من حفظ تغييراتك وستكون جاهزًا تمامًا!

طريقة ربط حساب جوجل أدسنس بقناة اليوتيوب

لربط حساب Google Adsense بقناتك على YouTube، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل من يوتيوب وجوجل أدسنس سجل إلى أدسنس من هنا وقناتك على YouTube من هنا. بمجرد تسجيل الدخول، ستنتقل إلى خيار “تحقيق الدخل” في قناتك على YouTube وتنقر على خيار “المواقع المرتبطة”. من هناك، ستتمكن من إضافة حساب أدسنس الخاص بك وتحديد أشكال الإعلانات التي ترغب في استخدامها. بعد ذلك، قم بحفظ تغييراتك.