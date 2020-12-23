كيفية إلغاء خدمة كول تون اتصالات

تهتم شركة اتصالات بجميع رغبات العملاء ولانه كما يوجد بعض العملاء يفضلون الإشتراك فى خدمة الكول تون يوجد عملاء آخرين لا يفضلون خدمة الكول تون ويروا أنها غير مفيدة وتعمل على سحب الرصيد بلا جدوي, ولذلك وفرت الشركة طرق سهلة لإلغاء خدمة الكول تون.

طرق إلغاء خدمة كول تون اتصالات:

وفرت شركة اتصالات مجموعة من الطرق التى يمكن من خلالها إلغاء خدمة الكول تون وهذه الطرق هما:

الطريقة الأولي:

قم بالاتصال على كود*15*5# .

قم بإتباع الخطوات المطلوبة.

قم باختيار خدمة إلغاء الكول تون.

ستصلك رسالة تأكيد أنه تم إلغاء خدمة الكول تون بنجاح.

الطريقة الثانية:

قم بالإتصال على رقم 1500.

سيتم الاستماع للمكالمة الصوتية.

قم باختيار اللغة العربية لتكملة المكالمة الصوتية.

سيتم عرض مجموعة من الخدمات قم بالضغط على رقم 6 لإلغاء خدمة الكول تون.

ستصلك رسالة تأكيد أنه تم إلغاء الخدمة بنجاح.

الطريقة الثالثة:

قم بإرسال رسالة نصية تحتوى على كلمة إلغاء أو cancel على الرقم 1600.

ستستلم بعد ذلك رسالة تؤكد إلغاء الاشتراك فى خدمة الكول تون بنجاح.

الطريقة الرابعة:

قم بكتابة هذا الكود #15*1*.

قم بكتابة كود النغمة (#كود النغمة*1*15*).

قم بإتباع الخطوات.

ستصلك رسالة تؤكد إلغاء خدمة الكول تون بنجاح.

خطوات إلغاء خدمة كول تون اتصالات إلكترونياً:

تتيح شركة اتصالات إمكانية إلغاء خدمة الكول تون إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال هذه الخطوات: