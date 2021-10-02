الكثير منا يقوم بنقل رسالة واتساب إلى آخرين وتظهر للآخر كلمة رسالة محوله وعن كيفية إعادة توجيه رسالة واتساب بدون إشارة رسالة محوله في السطور القليلة التاليه، رسالة محولة أي إنها محولة من شات آخر إليك تلك الخاصية قد تكون مزعجة ويرغب في عدم إظهار تلك الرسالة للمرسل إليه، أسرار واتساب لا تنتهي والخدع التي يمكنك الاستعانة بها لنقل الرسائل متعددة.

كيفية إعادة توجيه رسالة واتساب بدون إشارة رسالة محوله

إذا رغبت في تحويل رسالة قد استلمتها وبدون أن تعلم الطرف الآخر إنك قد حولتها أو إنك المرسل الأول لها فهناك أكثر من طريقة الأولى وهي الطريقة السهلة وهي تستخدم عند الرغبة في إرسال رسالة صورية أو رسالة فيديو وهنا الأمر سهل قم بتحميل الرسالة على هاتفك ثم قم بفتح شات الدردشة و قم بإرسال الرسالة من هاتفك إلى جهة الاتصال وهنا تظهر رسالة بدون محولة.

أما عن الرسائل الأخرى الكتابية أو رسائل صوتية أو حتى رسائل فيديو وصور فهنا يمكنك استخدام آداه أخرى لتحويل الرسائل فبدل استخدام زر المشاركة قم باستخدام زر شير وهو في الجزء العلوي من الشات وهو على شكل سهم مقوس وبه تستطيع تحويل الرسائل بدون ظهور رسالة محولة.

ملحوظة هامة عند مشاركة الرسالة عدة مرات لن تظهر لك زر المشاركة وهنا استخدم الطريقة الأولى وهي التحميل على الجهاز ثم الإرسال المباشر للطرف الآخر من الشات.