كيفية إرسال رسائل صوتية على واتساب .. معلومات تعرفها لأول مرة

كثير من مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية واتس آب لا يعرفون كيفية إرسال رسائل صوتية على واتساب، حيث تعتبر هذه الميزة مهمة للغاية ولا سيما إذا كان المستخدم في حالة تنقل مستمر، أو قد يكون الرد على رسائل واتساب في الوقت المناسب أمرًا صعبًا، كأن تكون تقود السيارة، أو تتسوق، أو تركض للحاق بالحافلة، أو أيًا كان ما تفعله، فإن محاولة كتابة رد على شخص ما، يمكن أن تكون بغير تركيز ومزعجة، ولهذا السبب إرسال رسائل صوتية على واتساب يكون بديلاً مناسبًا عن ذلك.

كيفية إرسال رسائل صوتية على واتساب

خطوات بسيطة لإرسال رسائل صوتية على واتساب

إذا كنت ترغب في إرسال رسالة صوتية إلى شخص ما، اتبع ما يلي:

انتقل إلى نافذة الدردشة الخاصة بالشخص الذي تريد إرسال رسالة صوتية له، وسترى ميكروفونًا صغيرًا بجوار مربع النص.

اضغط على الميكروفون وسيبدأ عداد الوقت،وهذه بداية التسجيل، ولا ترفع إصبعك حتى تنتهي الرسالة ( يؤدي رفع إصبعك إلى إنهاء التسجيل وإرساله)، إذا فشلتبالتسجيل وأردت القيام بتسجيل آخر ، حرك إصبعك بعيدًا عن زر التسجيل (بدلاً من رفع الإصبع)، يمنحك تحريك الإصبع خيار حذف التسجيل.

عندما ترفع إصبعك، سيتم إرسال التسجيل إلى الشخص الآخر،وسيظهر التسجل لك ولدى الشخص المرسل له كمشغل صوتي صغير في نافذة الرسائل،و كل ما عليك فعله هو النقر على سهم التشغيل الأبيض لسماع الرسالة.

ستتحول أيقونة الميكروفون الرمادية بجوار الصورة إلى اللون الأزرق عندما يستمع المستلم للرسالة.

أسئلة وأجوبة متعلقة بـ كيفية إرسال رسائل صوتية على واتساب

هل يمكنني حذف رسائلي الصوتية على واتساب من جهاز المستلم؟

نعم، يمكنك ذلك بالضغط لفترة طويلة على مشغل الصوت، وستظهر قائمة، حدد حذف، وسيُطلب منك بعد ذلك الحذف ( للجميع، أو الحذف لي فقط .)، اختر للجميع.

لماذا لا أستطيع سماع رسائل واتساب الصوتية؟

يمكن أن يكون ذلك لأكثر من سبب، ومنها قد يكون مستوى الصوت لديك منخفضًا، أو قد يكون جهازك في الوضع الصامت، أو ربما تم توصيل سماعات أذن، أو كان التسجيل نفسه سيئًا.

هل يمكنني تنزيل وحفظ رسائل WhatsApp الصوتية بتنسيق MP3؟

نعم ، يمكنك تنزيلها، ولكن فقط كملفات OGG، ويمكنك بسهولة تحويلها إلى MP3 لاحقًا إذا أردت، ويتم ذلك على جهاز محمول كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على الرسالة الصوتية، وحدد البريد الإلكتروني في قائمة المشاركة من النقاط الرأسية بالأعلى يسارًا. سيتم بعد ذلك إرسال ملف OGG إليك كمرفق إلى البريد الإلكتروني. على سطح المكتب، انقر فوق السهم الصغير في أقصى يمين مشغل الصوت وفي القائمة المنسدلة، سترى تنزيل. سيعطيك هذا مرة أخرى ملف OGG.

كيف يمكنني تحويل رسائلي الصوتية على واتساب إلى نص؟

لا يوفر WhatsApp هذه الميزة رسميًا، ومع ذلك، هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية متاحة للهواتف الذكية، تدعي أنها قادرة على القيام بذلك، ولكن يرجى التفكير أولاً فيما إذا كنت تريد منح حق الوصول إلى رسائلك الخاصة لطرف ثالث غير معروف.

هل يحتفظ واتساب بنسخة من رسائلي الصوتية على WhatsApp ويستمع إليها؟

يحتفظ واتساب بالرسائل حتى يفتح المستلم الدردشة للاستماع إلى الرسائل، وإذا لم يفتح المستلم WhatsApp واستمع إلى الرسائل في غضون 30 يومًا، فسيتم حذفها تلقائيًا من خوادم WhatsApp .

أما بالنسبة للاستماع للرسائل الصوتية، فهذا مستحيل بسبب التشفير التام الذي يتم تثبيته على جميع اتصالات WhatsApp افتراضيًا.

هل يمكنني الاستماع إلى رسائلي الصوتية على WhatsApp دون علم المرسل؟

قم بإيقاف تشغيل اتصال الإنترنت الخاص بك على جهازك، وبعد ذلك الاستماع إلى الرسالة دون أن تكشف لك العلامات الزرقاء، ومع ذلك ، عند إعادة الاتصال بالإنترنت، سيتم إرسال العلامات الزرقاء، لذا فأنت تخدع الشخص الآخر فقط لبضع دقائق أو أقل.

هل يمكنك الاستماع إلى رسائل واتساب الصوتية على ساعة آبل الذكية؟

الإجابة لا، حيث ستتلقى إشعارات بالرسائل الصوتية ولكن لا يمكنك الاستماع إليها أصلاً على الساعة، ومع ذلك، هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية متاحة، تدعي أنها قادرة على القيام بذلك.