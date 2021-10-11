كيفية إخفاء حالة اتصالك في واتس اب عن أشخاص محددة في جهات الإتصال

أحيانًا نرغب في استخدام واتس اب دون علم بعض الأشخاص في جهات الاتصال، ولهذا نبحث عن آلية إخفاء حالة الاتصال في واتس اب لجهات الاتصال المرغوب في الاخفاء عنها حالة الاتصال، في السطور التالية نطلعكم على كيفية إخفاء حالة واتس اب WhatsApp عن أفراد يتم تحديدهم من جهات الاتصال بخطوات بسيطة لتكون حالتك مخفية عن البعض ومرئية للآخرين كما تشاء.

كيفية إخفاء حالة اتصالك في واتس اب

أتاح تطبيق واتس اب ميزة جديدة في تحديث واتساب الجديد 2021 – 2022 من خلالها يتمكن مستخدم واتساب من اختيار جهات الاتصال المراد إخفاء الحالة منها، واختيار جهات اتصال أخرى تشاركها حالتك بسهولة.

كما يتم إخفاء حالة العرض دون الحظر بسهولة باتباع الخطوات التالية:

يتم فتح تطبيق واتساب.

ثم النقر على أيقونة الإعدادات.

ثم اختر الحساب لتنتقل إلى الخصوصية.

اضغط على الحالة لتظهر لك عدد من الخيارات تحت بند من يمكنه معاينة حالاتي الحديثة، وهي جهات اتصالي وجهات اتصالي باستثناء … والمشاركة فقط مع ..

من خلال تلك الخيارات تتمكن من ضبط اعدادات الحالة بسهولة حسب رغبتك.

مشاركة حالة واتس اب مع جهات الاتصال

بعد اتباع الخطوات السابق ذكرها يمكنك اختيار أحد الخيارات التالية: