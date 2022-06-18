كود وطريقة إلغاء خدمات سوا للحفاظ على الرصيد من السحب

تعلن الشركة السعودية للاتصالات عن توفير طريقة إلغاء “خدمات سوا” التي تسحب مبلغ من الرصيد الخاص بالمواطن مقابل خدماتها، لذا إذا كنت ترغب في إلغاء هذه الخدمة والمحافظة على رصيدك بالكامل دون أي خصم، فأنت بحاجة إلى اتباع الخطوات التالية، لكن تذكر بإزالة هذه الخدمة لن تتمكن من الحصول على خدمات سوا بعد الآن.

نظام خدمات سوا في شركة الاتصالات السعودية

نظام سوا: هو أحد أنظمة شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية سابقة الدفع، فيمكنك من خلال هذا النظام تلقي أو إجراء أي مكالمات محلية أو دولية وإرسال رسائل نصية واستخدام الإنترنت وغيرهم من الأمور لمدة 3 أشهر، ولكن ذلك بدفع فاتورة مقررة أو ما تُعرف بـ “الباقة” لكن بدفع مسبق بقيمة مقررة من الشركة.

طريقة إلغاء خدمة سوا

قد تتطلب العديد من الخدمات التي تقدمها سوا بسحب الرصيد تلقائيًا عن موعد التجديد المحدد لها، أو تقوم بتأجيل عملية الدفع لتجديد الخدمات أو خصم المبلغ بشكل تلقائي بمجرد شحن الرصيد، لذا فإذا كنت ترغب في إلغاء هذه الخدمة نهائيًا، يمكنك تطبيق هذه طريقة إلغاء خدمات سوا أو أي من الطرق التالية:

يمكنك الاتصال على الكود التالي #900*، ومن ثم اتبع باقي التعليمات، واختر منها “إلغاء جميع الخدمات أو البعض منها”.

أو عن طريق إرسال رسالة فارغة على هذا الرقم 800828، وسيتم إزالتها فوراً.

طريقة إلغاء خدمة سوا المدفوعة

إليك عدة طرق أخرى يمكنك اللجوء إليها لإلغاء هذه الخدمة بسهولة من الجوال، وهي:

طلب كود 2009؛ وذلك لإلغاء جميع عروض الإنترنت الإجبارية.

طلب كود 7608؛ وذلك لإلغاء تجديد الباقة تلقائيًا رغمًا عنك.

طلب كود 3322؛ وهذا الكود خاص بإلغاء جميع الرسائل الترويجية.

أما طلب كود 7779؛ لإلغاء الرسائل القصيرة وعروضها المزعجة التي تسحب من الرصيد.

طلب كود 4149 أو 6329 أو 5559؛ وذلك لإلغاء جميع خدمات باقة سوا التي تسحب الرصيد بمجرد الشحن.

في حال عدم استجابة أي من الأكواد السابقة لإلغاء هذه الخدمة، عليك التوجه إلى أقرب فرع من فروع اتصالات بالمملكة العربية السعودية وسيتم حل المشكلة خلال ثوانً فقط.