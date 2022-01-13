كود معرفة رصيد اتصالات ومتابعة استهلاك الرصيد لحظة بلحظة

قبل الشحن يبحث العديد من المستخدمين طرق لمعرفة رصيدهم، بالفعل انت تبحث عن عن كود معرفة رصيد اتصالات حتى تعلم قيمة الشحن التي يجب عليك شحنها من أجل باقة مكالمات أو انترنت على سبيل المثال.

من خلال هذا المقال سوف نتناول التفاصيل الكاملة عن معرفة رصيد اتصالات وكيفية متابعة استهلاك الرصيد حتى تعلم أين يذهب، وأيضًا كود لمعرفة “مستلف كام”، كل هذا وأكثر من خلال السطور القادمة.

كود معرفة رصيد اتصالات

تتيح شركة اتصالات مصر كود *888# لمعرفة رصيدك، بعد الاتصال بالكود سيظهر لك الرصيد في مربع صغير، وليس عن طريق الكود فقط يمكنك الاستعلام عن خدمة معرفة الرصيد.

معرفة رصيد اتصالات مجانًا عن طريق ماي اتصالات

يمكنك تحميل تطبيق my etisalat، والتسجيل فيه بالرقم الذي تستخدمه، وستتمكن من معرفة رصيدك المتبقي والتحكم فيه بأي وقت تريده.

معرفة استهلاك رصيد اتصالات

من خلال تطبيق ماي اتصالات وبعد فتحه ستجد في القائمة الرئيسية تفاصيل الرصيد كما هو موضح في الصورة، بعد الضغط عليها ستتمكن من معرفة كافة الأمور التي سحبت رصيد، سواء مكالمات أو رسائل أو اي شئ آخر.

الاستعلام عن رصيد اتصالات من خلال الاتصال

تلك الطريقة لا يفضلها البعض نظرًا لأنها بمقابل مادي حتى ولو كان بسيط، ولكن يوجد غيرها مجانا، ولكن من جانبنا يجب شرح الأمر بصورة كاملة، وكل ما عليك هو اخيتار ما يناسبك.

من خلال الاتصال على الرقم 555 سيتم الرد عليك بشكل آلي ومن ثم قم باختيار اللغة العربية، وبعد ذلك سيتم الرد بالرصيد المتاح لديك، ولكن يرجى العلم أن تكلفة تلك المكالمة 19 قرش.

كود معرفة الرصيد بعد المكالمة

من أجل تفعيل خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمات يجب الاشتراك في الخدمة، وذلك من خلال إرسال رسالة بها رقم 1 لرقم 7310، وبذلك ستصلك رسالة بعد كل مكالمة برصيدك، ولكن عزيزي القارئ يمكنك الاستغناء عنها بتحميلك للتطبيق الخاص بشركة اتصالات وستتمكن من معرفة رصيدك وتفاصيل الاستهلاك.

معرفة رصيد اتصالات انترنت

في حالة أردت متابعة استهلاك باقة الانترنت، تتيح شركة اتصالات ذلك الأمر من خلال عدة طرق، كل ما عليك هو اختيار الطريقة الأمثل لك.

يمكنك معرفة استهلاك رصيد الانترنت عن طريق الاتصال بكود *558*5#، وستصلك رسالة بتفاصيل رصيد الباقة، أو يمكنك فتح تطبيق ماي اتصالات ومعرفة الاستهلاك بكل سهولة.

كود معرفة المبالغ المستحقة في اتصالات

في بعض الأوقات عند وقت شحن الرصيد نتفاجئ بخصم رصيد دون علمنا بالسبب، وتتساءل وقتها، لماذا تم سحب الرصيد؟وقد أتينا لك بالحل، في حالة أردت معرفة المبالغ المستحقة عليك لاتصالات.

كود استلاف رصيد من اتصالات

تقيم اتصالات عملائها في تلك عملية استلاف الرصيد، حيث أن هناك بعض الخطوط يصل السلف فيها إلى 24 جنيه وأخرى إلى 70 جنيه.

وكود استلاف الرصيد من اتصالات هو نجمة 911 شباك، بعد ذلك ستجد القيمة مضافة في رصيد مع رسالة من الشركة تأكد بوصول الرصيد.

ولكن يجب العلم أن ذلك الرصيد لا يمكن استخدامه في عمل باقة انترنت أو مكالمات، حيث يُسخدم لاجراء الاتصالات بشكل عادي وتحاسب بالدقيقة، والانترنت تحاسب بالميجا.