كود فودافون كاش للتحويل من خط لخط وخطوات التحويل

شركة فودافون هي شركة الاتصالات الأولى تطبيقًا لخدمة تحويل واستقبال الأموال عبر الهاتف المحمول تحت مسمى “خدمة فودافون كاش” في مصر، مع العلم أن هذه الخدمة تتيح للعملاء الاحتفاظ بأموالهم داخل المحفظة بطريقة سهلة وآمنة، ومن ضمن التساؤلات التي يطرحها العملاء يوميًا ما هو كود فودافون كاش للتحويل وطريقة استخدامه؟، لذلك اليوم من خلال موقعنا سنستعرض معكم أكواد استخدام الخدمة لتحويل الأموال من رقم لرقم أخر.

كود تحويل فودافون كاش

أتاحت شركة فودافون المصرية لعملائها خدمة محفظة فودافون كاش التي تساعدهم على تحويل الأموال بكل سهولة من رقم لرقم أخر، ولتحويل الأموال ما عليك إلا طلب هذا الكود *9*7*الرقم*المبلغ#، أما بالنسبة إلى صاحب الرقم الأخر ما عليه إلا الذهاب إلى أقرب فرع من فروع فودافون المنتشرة في أنحاء مصر من أجل استلام الأموال بالبطاقة الشخصية.

أما بالنسبة إلى الطريقة الثانية لتحويل الأموال طلب كود #9* أو الخدمة الصوتية 7000 من الهاتف المرغوب تحويل المبلغ منه مع إتباع الخطوات التالية:

اختر اللغة رقم 1 للغة العربية ورقم 2 للغة الإنجليزية.

اختيار رقم 1 لتحويل الأموال.

قم بإدخال الرقم المرغوب التحويل إليه كما يمكنك الاختيار من أحد الأرقام المسجلة بالفعل على الهاتف.

اضغط رقم 1 للتأكيد.

قم بإدخال المبلغ المراد تحويله علمًا بأن القيمة المراد تحويلها تبدأ من 5 إلى 30000 جنيهًا.

إدخال الرقم السري الخاص بك.

انقر على إرسال.

سيصلك رسالة نصية تأكد التحويل.

نسيان الرقم السري لفودافون كاش

بعض العملاء من حين لأخر يتعرضون إلى مشكلة نسيان الرقم السري لفودافون كاش، وحل هذه المشكلة بسيط للغاية فما عليك إلا التوجه إلى أحد فروع فودافون ببطاقتك الشخصية من أجل استعادة المحفظة، أو الاتصال بكود ( #12*9*) وسيطلب منك إدخال الرقم القومي لإنشاء رقم سري جديد.