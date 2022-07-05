ما هو كود سناب وكيفية مسحه للايفون والاندرويد

كود سناب snap code رمز يشابه QR ولكن الفرق هو أنه مخصص فقط للتطبيق وله شعار خاص بالتطبيق يتميز باللون الأصفر مع أيقونة سناب شات، الرمز الفريد سناب كود لا يمكن أن يتوفر رمزين متشابهين فهو ربما يشبه بصمة الإصبع لكل شخص والتي تختلف عن الأخر، فهو اختصار للوصول إلى أمر ما حيث عندما ترغب في مشاركة حسابي في سناب شات فأنت تقوم بمشاركة سناب كود، حيث كان سابقًا كان الجميع يقوم بمشاركة الروابط ولكن الآن أختلف الأمر وأصبح الجميع يقوم بمشاركة سناب كود.

كيفية مسح كود سناب عبر كاميرا الهاتف

الإنتقال إلى تطبيق سناب شات snap chat.

حيث من الطبيعي أن يقوم بالفتح بطريقة مباشرة على الكاميرا الخلفية للهاتف.

في حالة لم تعمل معك الكاميرا تستطيع النقر على زر الكاميرا الموجود بالشريط الأسفل من التطبيق.

قم بجعل الكاميرا الخلفية أمام الكود code مباشرة.

قم بالنقر على كود سناب snap code على شاشتك لكي يمكنك مسحه بشكل ضوئي.

مسح كود سناب عبر صورة لأجهزة الأيفون

إذا كان كود سناب في حالة صورة وقمت بتحميلها على معرض الصور الخاص بك يمكنك أيضًا مسحها بسهولة على أجهزة الأيفون كالتالي:-

فتح تطبيق سناب شات snap chat.

النقر على أيقونة الحساب الشخصي الموجود بالجانب الأيسر من الشريط العلوي من خلال الصفحة الرئيسية.

في حسابك قم بالنقر على زر الإعدادات الموجود بالجانب الأيمن من الشريط العلوي.

قم باختيار الإعدادات settings وذلك عند ظهور قائمة من الخيارات.

من داخل الإعدادات قم بالإنتقال إلى كود سناب snap code.

عند ظهور الكود الخاص بحسابك ومن الأسفل ستجد خيار scan from camera Roll.

قم بالبحث عن صورة الكود واختيارها من خلال معرض الصور.

من هنا سيتم حذف ومسح الكود وإعادة توجيهك مرة أخرى إلى ما يشير إليه الكود.

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مسح كود سناب عبر الأندرويد

الإنتقال إلى تطبيق سناب شات snap chat على الأندرويد.

في الجانب الأيمن من الشريط العلوي من خلال الفتحة الرئيسية ستجد رمز إضافة صديق قم بالنقر عليه.

من خلال قائمة الأصدقاء وفي مربع البحث العلوي قم بالنقر على خيار Add Friends.

قم بالبحث عن الصورة الرمز ثم اختيارها حتى يتم فحصها.

ليتم تحويلك مباشرة إلى الحساب لكي تقوم بإضافته كصديق لديك.

خطوات إنشاء كود سناب snap code