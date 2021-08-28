كود سلفني فودافون | طريقة استلاف رصيد خدمة سلفني شكراً

الرصيد الخاص بك حينما ينفذ فجأة بدون مقدمات هو أمر محبط كثيراً خاصة إذا كنت في حاجة الى إجراء اتصال عاجل وفوري, لهذا كان من الضروري أن تقدم أغلب الشركات خدمة سلفني. أو خدمة كلمني شكراً او سلفني شكراً وعدد من الخدمات الأخرى التي سنحاول لفت الانتباه وتسليط الضوء عليها.

كم استطيع استلاف رصيد قيمة المبلغ المستلف من فودافون؟

تختلف القيمة الفعلية التي يمكنك أن تحصل عليها كرصيد مستلف باختلاف نوع الخط ومنذ كم سنة تقوم باستخدام شريحتك؟ فالأرقام أو الخطوط القديمة يمكنها استلاف حتى 32 جنية رصيد, بينما قد لا تتعدى 12 جنية لدي العديد من الخطوط خاصة الحديث منها.

قمت بسلف رصيد من فودافون ولا تعرف القيمة التي قمت بسلف حتى الان؟ بكل سهولة يمكنك معرفة قيمة ما قمت بسلفه من رصيد سابق بك دقة وذلك عبر طلب هذا الكود المختصر *60*0# الكود يبدأ بنجمة.

وفي حال نفاذ عدد مرات استلاف الرصيد يمكنك ايضا الاستمرار في التواصل دون رصيد لكن بصلاحيات محدودة, حيث توفر فودافون إمكانية إرسال رسالة كلمني شكراً 3 مرات مجاناً بشكل يومي لجميع أرقام فودافون, يمكنك الاستعانة بتلك الخدمة في حال كنت في حاجة ضرورية الى التواصل مع شخص آخر ونفذ رصيدك ونفذ عدد سلفني الخاص بك, حيث يمكنك استخدام الخدمة بطلب الكود التالي وهو نجمة ثم رقم 5 ثم صفر ثم رقم 5 ثم نجمة ثم اضافة الرقم التي ترغب ارسال كلمني شكراً الية ثم رمز الشباك ثم الاتصال, ستظهر رسالة تخبرك بنجاح الارسال, *505*الرقم المرسل الية# يبدأ الكود من اليسار بنجمة.

كود سلفني فودافون:

اطلب الكود التالي *868*3#.

سيتم ارسال رسالة مفادها تم ارسال 4 جنية وخصم 1 جنية.

في كل مرة تطلب كود السلف سيقوم بخصم 1 جنية ضريبة.

يمكنك استخدام كود سلفني شكراً عدة مرات حتى نفاذ الخدمة.

ستكون مطالب بتسديد قيمة الرصيد المستلف قبل طلب رصيد مرة أخرى.

عيوب خدمة سلفني شكراً:

تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات تميزاً والتي وفرتها فودافون مصر منذ سنوات, وكما أشرت تعتمد فودافون على نوعية الخط والمدة الزمنية التي تم تسجيل الخط باسمك, لكن هناك بعض العيوب.