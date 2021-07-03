كود جعل الجوال مغلق اتصالات الامارات | خاصية مغلق او غير متاح تفعيل أو إلغاء

شركة الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة تعد أعرق شركة والاكثر من حيث عدد العملاء ومستخدمين شبكة اتصالات، الحصول على أي من خدمات تلك الشركة يتطلب معرفتك بالكيفية أو الطريقة التي يجب استخدامها لتقوم بتفعيل أو ألغاء أي خدمة بشكل عام، بينما في هذه الصفحة سنتناول شرح طريقة تفعيل خاصية من أكثر الخواص تميزاً.

إمكانية أن تجعل هاتفك مغلق على الرغم من أنه غير مغلق هي واحدة من الخدمات التي تعطي العميل المزيد من الخصوصية والتحكم في إدارة حسابة وجوالة بأريحية، قد تحاول الاتصال بالإنترنت إلا أنك ترغب في عدم تقلي المزيد من المكالمات في الوقت الحالية، إذا قمت بإغلاق الحوال بشكل كامل ستفوت إمكانية الاستمتاع بالإنترنت بكل حرية.

لذلك جاءت تلك الخاصية الأكثر من رائعة والتي تعطيك حرية كاملة في تفعيلها أو ألغاها وعودة اجوا الي وضعة الطبيعي، لذلك عبر الكود المختصر التالي سيكون بإمكانك تفعيلها.

كود الجوال مغلق اتصالات الامارات:

يمكنك استخدام الكود المختصر التالي عليك الاتصال به #787*21* يبدأ الكود من جهة الياسر بندمه ثم 2 ثم 1 ثم نجمة ثم 7 ثم 8 ثم 7 ثم علامة الشباك ثم إجراء اتصال، بعد ذك ستظهر رسالة تخبرك بأن المكالمات يتم إعادة توجيها الآن.

يرجى ملاحظة أنك وحتى تواجدك في هذا الوضع يمكنك الاتصال بأي رقم دون قيود وكذلك تلقي الرسائل النصية والاستمتاع بالإنترنت دون أي مشكلة، لكن هناك واحدة من الخدمات الضروري تفعليها أيضاً بجانب تلك الخدمة لكي تكون علي علم بكل من يحاول التواصل معك عبر إشعار أو رسالة تخبرك بأن هذا الرقم حاول الاتصال بك.

لكن قبل ذلك يمكنك إلغاء خدمة الجوال مغلق في أي وقت من خلال الكود التالي: #002## وبمجرد إلغاء الخدمة سيعود جوالك الي الوضع الطبيعي وتلقي جميع المكالمات الواردة.

معرفة كل من حاول الاتصال بك:

الاحتفاظ بالمكالمات أو كول كيبر كما يطلق عليها هي واحدة من الخدمات التي توفرها أغلب شركات الاتصالات جول العالم دون استثناء، وبغض النظر عن مميزات تلك الميزة، إلا أنها تكون مفيدة بشكل مباشر في حال تفعيل خاصية الخط مغلق او غير متاح، لذلك يمكنك استخدام الكود التالي لأجل تفعيل خدمة اشعار رسالة بمن حاول الاتصال بك: #787*